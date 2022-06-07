中國智庫喊攻台「把台積電搶到手」 綠委嗆爆：沒出息

對於中國經濟學家陳文玲喊一定要收復台灣，把台積電搶到，民進黨立委王定宇（見圖）批評，這是最沒出息的大國宣言，能偷就偷、不能偷就用搶的。（資料照）

2022/06/07 17:12

〔記者陳政宇／台北報導〕我國「護國神山」台積電在全球半導體業舉足輕重，中國經濟學家陳文玲日前宣稱，中國政府一定要收復台灣，把台積電這「本來就屬於中國」的企業搶到手。對此，民進黨立委王定宇今（7）日直言，這是我們見過最沒出息的大國宣言，能偷就偷、不能偷就用搶的。

據中國媒體《觀察者網》報導，中國智庫「國際經濟交流研究中心」總經濟師陳文玲日前在一場論壇上說，在美國和西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，中國一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。

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對此，王定宇受訪指出，中國重量級經濟學者竟然提出要攻打台灣，目的是要搶下台積電，這是我們見過最沒出息的大國宣言，自己沒本事做，竟然想侵略、併吞鄰近國家，把他國有能力做的企業納為己有，這種沒出息、不負責、又充滿侵略挑釁的談話，竟然來自中國非常重要的智庫學者，這不僅讓人遺憾、簡直是可笑。

王定宇質疑，這樣的經濟學者竟然認為供應鏈可用武力奪取，難道不曉得國際供應鏈合作、技術、零組件、原物料等是非常精密的分工？用武力攻打的那一刻起，這樣的分工就不存在了，妄想用武力犯台、奪下台積電，不僅顯示中國的無知傲慢及侵略主義，更顯示出他為經濟利益是可以與世界為敵的。

「台積電不只是台灣的驕傲，更是世界的重要資產」，王定宇強調，中國企圖用武力犯台、搶奪台積電，這樣的談話雖然愚蠢，但也讓全世界提高警覺，示警中國並不是一個可以友善合作的對象，他能偷就偷、不能偷就用搶的。對於這樣沒出息的鄰近大國，我們必須提高警覺，也希望中國自己長進一點，真的做不來就做個和平的鄰居，大家一起合作。

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