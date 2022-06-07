藍議員告發李秉穎、蘇揆散布疫情謠言 黃珊珊承諾會法辦

北市議員陳義洲（左）檢舉告發中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎、行政院長蘇貞昌散布疫情謠言，要求市長柯文哲（右）法辦，但柯未答應。（翻攝台北市議會網站）

2022/06/07 16:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨北市議員陳義洲今下午在議會質詢指出，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎去年稱鴻海集團創辦人郭台銘買到BNT疫苗快過期，行政院長蘇貞昌還說買不到，完全是不實訊息、惡意散布疫情謠言，他當場檢舉告發2人違法，要求台北市長柯文哲受理法辦，但柯未答應，北市副市長黃珊珊承諾，議員檢舉就依法處理。

台北市議會市政總質詢今日下午持續進行，陳義洲提到去年到今年疫情爆發時，出現買口罩、疫苗、快篩排隊之亂，他更提到，李秉穎對於郭台銘買疫苗實情一定非常了解，否則沒資格坐在專家諮詢委員的位子，但如果李秉穎了解卻說郭買的疫苗快要到期，明顯是不實訊息、惡意散布疫情謠言。

請繼續往下閱讀...

陳義洲指出，根據依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役，他正式檢舉李秉穎對疫情做出不實訊息散布謠言，他問柯敢不敢接受、有沒有膽辦？

站在備詢台的柯文哲低語只說「嗯」一字，並未正面答應，但陳義洲喊話說，不要怕，送上去會怎麼樣嗎，「我正式向你檢舉，敢不敢辦？」這絕對是不實訊息，郭台銘當時購買疫苗講好價格每劑35元，且從德國進來，清楚講明生產批號、何時上飛機跟抵達台灣，李卻說即將到期，「你接不接受告發」。

柯文哲依舊是點點頭、但不回答，陳義洲持續追問，李散布不實謠言，他已經告發，當中央胡搞亂搞，你要有所作為，該舉發就舉發、該告發就告發。柯文哲發出尷尬笑聲、抓頭，黃珊珊出面代答，這是衛生局法規，「你提出檢舉我們就依法處理。」

陳義洲還檢舉蘇貞昌也惡意散布疫情謠言，他認為郭台銘明明有買到，中央還說買不到，但當時許多國人相當期待施打BNT疫苗，蘇散布不實謠言，也應該依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條開罰，要依法處理。

陳兩度要求柯文哲處理，柯也未回應，黃珊珊再度挺身表示，議員你提出證據，我們就依法處理，才讓陳義洲滿意還酸柯文哲說，這才叫有氣魄，最後還酸中央政府，「你跟黃珊珊打拚都被中央打死。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法