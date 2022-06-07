朱立倫提國防政策3要點 學者：正面回應華府憂慮

國民黨主席朱立倫訪美。（國民黨提供）

2022/06/07 15:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席朱立倫正拜會華府智庫「布魯金斯研究所」，並於演說時拋出強化不對稱戰力、軍購優先因應突發事件、提升後備動員機制至內閣層級等國防政策3要點。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，朱的政策主張與當前民進黨政府有所區別，而朱強調若國民黨重返執政，優先籌獲應付2027年台海可能軍事風險最有必要、且能於該年前全數獲部分形成戰力的防禦系統，基本上已對華府的憂慮與建議，做出正面與務實的回應。

揭仲今日表示，朱立倫的論述，對近日華府就2027年台海軍事風險與國軍建軍方向的關切，都做出直接且不失自身立場的回應，對國民黨訪問團此行主要目的之一，也就是「重啟國民黨與華府國安圈常態性安全對話」，為相當不錯的起手式；同時，朱立倫拋出一些符合中華民國國防需求，卻與當前民進黨政府有所區別的政策主張，例如「後備動員機制提升到內閣層級」與「兵役制度改革」，也有助於設定日後與華府相關人士討論國防政策的議題。

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揭仲表示，面對華府國安圈對2027年台海軍事風險的普遍擔憂，朱立倫強調「積極備戰，竭力避免戰爭」的基本態度，來化解華府若干人士對國民黨的成見，然後具體表示國民黨若重返執政，會把軍事投資預算重點置於「不對稱戰力」的強化，並優先籌獲對應付2027年台海可能軍事風險之最有必要、且能於2027年前全部或部分形成戰力的防禦系統，基本上已對華府的憂慮與建議，做出正面與務實的回應。

揭仲認為，儘管如此，朱立倫在演講時還是技巧地提到2030年，也就是未來8年，代表國民黨雖將因應2027年共軍軍事威脅列為第一優先，但也不輕忽當共軍聯合登島作戰模式從2027年開始轉變後，衍生的新威脅型態，並認為還是應預先進行準備。此一態度，比當前華府若干人士目光只盯著2027年，且過分強調若干特定武器系統，刻意忽視2027年後共軍對台的軍事威脅型態，更顯得合理，也能守住中華民國國防政策該有的立場。

揭仲指出，在近日華府國安人士所關心的後備動員機制與兵役制度部分，朱立倫拋出符合當前國防需求，卻與民進黨政府明顯有別的具體主張。首先是於行政院下設立位階等同於部會的專責機關，取代目前層級過低、無法有效推動涉及多個中央部會協調工作的國防部「全民防衛動員署」，來負責全民防衛動員政策的規劃、督導與執行；然後是依照「城鎮防衛」、「重要目標防護」與「戰鬥支援」等任務導向，對我國兵役制度進行調整，顯示國民黨不單僅從役期長短來看待兵役制度，也認為該對現行的訓練與編組模式進行改革。而這些議題，都可以作為後續華府國安人士與國民黨進行下一階段、更深入討論的焦點。

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