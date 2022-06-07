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    綠議員率選將會勘、藍質疑濫用公家資源 柯文哲稱別把公務員當競選道具

    台北市長柯文哲（右）到議會備詢。（翻攝台北市議會網站）

    台北市長柯文哲（右）到議會備詢。（翻攝台北市議會網站）

    2022/06/07 15:07

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市忠孝西路禁行機車40年，民間機車團體不滿被歧視，號召7月9日齊聚忠孝西路抗議，北市議員阮昭雄今上午帶領擬參選市議員的湧言會成員，並邀北市交通局官員到場會勘。國民黨北市議員陳重文下午在議會質詢時質疑濫用公家資源，市長柯文哲直呼，「不好啦！」不要找公務員，公務員不是競選道具。

    台北市議會市政總質詢今日下午持續進行，陳重文指出，擔任民眾黨台北黨部主委的林國成曾帶民眾黨議員參選人到議會開記者會，當時柯被罵到臭頭，民眾黨也遭到批評濫用公家資源，今天議會有位同仁帶著所有湧言會議員參選人到忠孝西路會勘，你認不認為濫用資源？

    柯文哲說，如果他自己帶參選人去就沒用到公家資源，陳重文趕緊補充，是會勘。柯笑說，會勘喔、這就很難講了。陳重文問，你會不會覺得之前被罵委屈嗎？柯表示，所以大家標準一樣就好了。

    柯文哲也附和說，「不好啦、不要啦，盡量避免，未來還有拉抬機會，不要找公務員來」，強調不要把公務員當道具，還有很多競選活動都可以拉抬，用會勘名義就不好，公務員是執行國家義務，不是競選的道具。

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