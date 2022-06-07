幫外送員爭權益！ 賴香伶：6月底前重新報稅「可減稅約1萬」

立委賴香伶與外送員合作推出「你的辛苦、我知道」形象廣告，（記者李容萍攝）

2022/06/07 14:25

〔記者李容萍／桃園報導〕Uber Eats外送平台業者過去讓外送員所得扣繳憑單的薪資列為「其他所得」，導致外送員申報所得稅時無法使用「20萬元薪資扣除額」，每年得多繳納1至2萬餘元不等的綜合所得稅，經民眾黨籍立委賴香伶向財政部賦稅署爭取，各區國稅局5月底要求Uber Eats更正為「薪資所得」。

賴香伶今（7）日由中壢區議員參選人林昭印、全國外送產業工會理事長陳昱安、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎陪同聯合召開記者會，提醒外送員就算已經完成所得稅申報、多繳稅，可在6月底前重新申報，至少可減稅約1萬元，降低負擔。

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賴香伶表示，她和民眾黨立委邱臣遠日前邀集財政部賦稅署等單位召開協調會，使Uber Eats外送平台同意為外送員開立的110年度各類所得扣繳暨免繳憑單，從先前的「其他所得」更正為「薪資所得」，財政部北區國稅局也在5月31日准予更正。她認為這是行政機關勇於任事、平台業者從善如流，促成勞動者權益保障的共同成果。

賴香伶提到，為保障外送員的勞動權益，將會持續跟勞動部研議訂定專法的方向，預計將於9月開議後的會期提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法」，期待能全國一體保障外送員。

陳昱安也說，感謝賴香伶、邱臣遠2位立委及賦稅署、國稅局等單位協助，將平台錯誤申報外送夥伴收入「92其他所得」得以更正為「50薪資所得」，可以使用20萬元薪資特別扣除額。提醒外送員就算已經完成所得稅申報、多繳稅，可在6月底前重新申報，至少可減稅約1萬元；石家穎也感謝賴香伶為外送員等基層勞工爭取權益，體諒外送員的辛苦，才能積極爭取20萬元薪資扣除額減稅。

會中，已獲民眾黨提名參選桃園市長的賴香伶也與桃園市外送員合作推出「你的辛苦、我知道」形象廣告，在外送箱張貼「眾人的桃園市長」，爭取民眾支持，另支付廣告費，順便讓外送員小賺外快。

立委賴香伶（左2）與外送員合作推出「你的辛苦、我知道」形象廣告，（記者李容萍攝）

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