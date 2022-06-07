妙妙妙！綠營再攻林姿妙借錢免還、稅金免繳 藍營：打烏賊戰、誤導民眾

民進黨宜蘭縣議會黨團在街頭豎立「妙妙妙，林姿妙，借錢免還，稅金免繳」看板。（記者游明金攝）

2022/06/07 13:38

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議會黨團在街頭豎立「妙妙妙，林姿妙，借錢免還，稅金免繳」看板，再次質疑林姿妙圖利親友團，免徵土地徵值稅，借錢免還，近億元資金來源不明，要求林姿妙講清楚，說明白，不要再推給政治迫害，推給偵查不公開。國民黨議會黨團反駁，民進黨不要再打烏賊戰，誤導民眾。

縣長林姿妙因羅東工保區機六周邊1558地號農地免徵土地增值稅案，涉嫌圖利自家堂姊前國大林束梅家族等人，以及與前立委楊吉雄之間的近億元金流，被檢廉認為涉嫌圖利、財產來源不明等罪。

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民進黨團總召陳俊宇、議員陳文昌、林麗、呂惠卿、吳宏謀、謝燦輝等人，今天召開記者會指出，林姿妙面對質疑不願向縣民說明，一再使用國家機器、司法迫害、政治追殺等虛無口號，型塑悲情形象，無法獲得縣民諒解。

陳文昌指出，縣民質疑的是，林姿妙向楊吉雄借錢為什麼可以免還？到底有什麼內幕？稅金免繳連累那麼多縣府同仁，縣長要清楚誠懇交代，如果林姿妙自認清白，應學習2008年蘇治芬擔任雲林縣長時，用絕食抗議、拒絕交保，以堅定意志展現勇氣，而不是哭哭啼啼博取同情。

呂惠卿說，1558農地，林姿妙親友團在民國99年買地，後來因堆置土方被列管開罰，107年親友團要作內部土地買賣墊高地價，要拿到羅東鎮公所核發的農業使用證明，才能免徵土地徵值稅。

呂指出，當時羅東鎮長就是林姿妙，親友團輕而易舉拿到農證，108年縣府財稅局查到農地被列管要繳土增稅，親友團偽造假的土方去向證明，表示土方已運走並恢復農地農用，藉此免徵土增稅，這時是林姿妙當縣長，親友團有這樣子的特權，難怪林姿妙可以借錢不用還。

林麗表示，縣長遭檢廉以被告身分約談交保，寫下縣史最難堪一頁，林姿妙與楊吉雄間近億元資金、支票往來異常，是縣民想要知道的事情，縣長宣稱是「債務」卻不依法申報，據了解，所謂「債務」，是在檢廉搜索後，縣長為了要脫罪，而合理化違法行為。

國民黨議會黨團黃琤婷、楊弘旻議員反擊，每次選舉一到，民進黨就如出一轍，花大錢租廣告做看板，為的就是污衊對手、潑髒水，每次都用這種奧步，欠債還錢天經地義，這些都有票有借據，怎麼可能不還，民進黨不要一再利用偵查不公開來限制當事人，不要再打烏賊戰，誤導民眾。

黃琤婷呼籲檢方應該盡快起訴，讓縣長可以出來說清楚講明白，民進黨不要再利用媒體污衊抺黑對手，還給我們乾淨的選舉空間。

民進黨宜蘭縣議會黨團再次質疑林姿妙圖利親友團，免徵土地徵值稅，借錢免還，近億元資金來源不明，要求林姿妙講清楚，說明白。 （記者游明金攝）

國民黨議員黃琤婷反擊民進黨，只會污衊對手、潑髒水，每次選舉都用這種奧步。（記者游明金翻攝）

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