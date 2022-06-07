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    邀蔣萬安對談轉型正義 林佳龍：他是有天命的

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    前交通部長林佳龍選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談。（記者陳昀攝）

    2022/06/07 11:06

    〔記者陳昀／台北報導〕前交通部長林佳龍上午赴中正紀念堂的「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」觀展，選在32年前野百合學運照片前向國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，邀請蔣就轉型正義對談，他說，蔣萬安有天命，作為蔣家後代若能走出來，對社會和解將有所貢獻。

    林佳龍表示，台灣從野百合學運邁出民主化第一步，現在走入最後一哩路「轉型正義」，他身為野百合學運世代的代表、蔣萬安則是蔣家後代，希望邀請蔣萬安坐下來對談，2人可以一起誠實地面對歷史、共同走向未來，學運世代、蔣家後代都是中生代，要為台灣下一代奠定民主發展更好的基礎。

    林佳龍指出，蔣萬安4月曾提到要從更高的角度看待「中正紀念堂」轉型，並建議改為「台灣建設紀念館」，這是很值得肯定的邁出一步，但6月蔣萬安又提到「既有基礎不容改變、可以增加新的元素」，可看出蔣萬安企圖做一些突破，也許遇到反彈又退回去，相當可惜。

    林佳龍認為，台灣的history（歷史）不能只是his story（某個人的故事），而是所有人民，不分先來後到族群、統治者或反抗者，都是土地的一部分，應該從人民的史觀、對人權的追求來討論增加的元素，例如開放、平等、自由等三個普世價值的元素，沒有壓迫、宰制、神格化，或是「去什麼」特別的敵人，而是平等對待，呈現多元共融的精神。

    林佳龍認為，任何政權如果不是建立在自由之上，就是違反人性及民意的，自由廣場牌樓上的「大中至正」已經從個人墨寶改為「自由廣場」，兩廳院也做為藝術賞析，只剩下中正紀念堂仍待處理，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展的最後一哩路轉型正義來代言，「他是有天命的」，作為蔣家後代，如果他能夠走出來，對於社會轉型正義的和解將有所貢獻，人民史觀、人民力量、人民作主，就是我跟蔣萬安共同的基礎，也是建構美好社會的資產。

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