朱立倫華府智庫演講：台灣可成國際秩序穩定器

國民黨主席朱立倫（中）美東時間6月6日上午於華府智庫布魯金斯研究院公開座談會演講。（擷取自直播影片）

2022/06/06 23:58

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫美東時間6月6日上午於華府智庫布魯金斯研究院公開座談會演講，演講中提到，台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器，民主的捍衛者及東西方的橋樑﹔要將台灣發展為自由主義的據點，並作為促進中國、西方、日本和東南亞文化的開放樞紐，爲華人保存「中國民主」的希望，幫助西方了解當今中國大陸的脈動。

以下為朱立倫「台灣的前進道路 — 在動盪時期的關鍵作用」演講全文： 謝謝 Suzanne（Maloney女士）的熱情介紹，以及 Ryan （何瑞恩先生）的邀請，我很榮幸獲邀前來訪問並發表演說。我想藉此機會汲取您們的智慧，也為台灣的未來，特別是在這個動蕩的時代，提供一些個人的看法。 請繼續往下閱讀... 由於美中關係的複雜變化，美台與兩岸事務的現狀與動態發展都受到牽連。我想我們都同意，台灣現在面臨著一個充滿不確定性的時代，台灣選擇的道路，不僅關係到自身的命運，也具有更廣泛的影響。 過去幾年，我們看到了一系列扭轉全球化進程的重大事件。不斷上升的地緣政治風險，打破了我們對「冷戰後三十年和平」的確定感。民主的危機也迫在眉睫。最關鍵的是，人們越來越擔心中國共產黨的未來走向。 對北京在2008年夏季奧運會登上世界舞台的生動記憶，以及當時的新當選總統馬英九在兩岸關係看似冷戰殘餘的舊頁面上，翻開了新的篇章。 今天的世界似乎從台灣享有國民黨執政的繁榮時期倒退了。在這個更加艱難的時刻，台灣需要信心而不是恐懼；運用智慧，而不是將其視為弱點，此刻還需要強大的美台關係。 請聽我說「我們就在這裡」！在離開十多年後，我們中國國民黨的駐美國代表處將於本週三舉行正式揭牌儀式。 許多觀察家認為，台灣應是在美中關係之間，最有發言權的地方。我們願意接受此一關鍵角色，也因此我們必須承擔更多的責任。 在中國人看來，台灣象徵著1894年中日戰爭的歷史恥辱。尤其是繼香港、澳門之後，台灣是中共政權認定統一國家歷史使命的最後一塊拼圖。從戰略上講，對台灣的有效控制，意味著可以進入太平洋更廣闊的海域。 這也讓我想起了我們都聽說過的一些警告，亦即中共人民解放軍可能在 2027 年甚至更早的時候全面入侵台灣。在這個想法上，我想提醒北京的朋友，如果勝利只是為了意識形態，而非良善的結果；而妥協不是基於智慧而只是因為軟弱，那麼此種動態的威脅，我們認為是行不通的，因為戰爭沒有贏家。 另一方面，台灣在戰略上對美國也很重要。台灣位於第一島鏈的中心，俯瞰西太平洋的許多重要的海上航線。正如歷史學家尼爾·弗格森（Niall Ferguson）所說，「讓中共人民解放軍征服民主的台灣，將會損害全球對美國領導地位的信心」。他將這種情況與當年「蘇伊士運河危機」如何削弱了英國的影響力進行了比較，並稱台灣為「美國的蘇伊士」。 鑒於重要地理位置的戰略意義，被解放軍控制的台灣島可能對美國構成安全威脅。此外，台灣在高科技產業供應鏈中的關鍵作用，特別是在半導體行業，使其成為全球技術競爭的關鍵參與者。 那麼台灣本身的觀點是什麼？台灣與美國有著共同的價值觀。中華民國憲法的政治哲學，即國父孫中山先生的「三民主義」，是受到林肯總統「民有、民治、民享」的啟發。 我剛剛訪問舊金山，看到了國父孫中山的許多文物和華裔美人對於締造中華民國成為亞洲第一個民主國家的貢獻。國父的這份引以為豪的遺產，使今天的民主台灣成為照亮和照亮地球各個角落的燈塔。 我們做為三民主義的共和國，應該是連接太平洋和亞洲大陸的樞紐，而不應該是一個強權交火的孤島。因此，我們肩負著人類的道德責任，以實現國父在整個中國建立自由規範的願望。 正是這部憲法奠定了台灣廣受讚譽的民主化成就，以及發展成為一個開放、繁榮、自由和平等的社會的基礎。 此外，台灣的許多政治和社會精英都曾在美國受過教育，我們自然會對美國保持著一種親和感。 國民黨和台灣也為我們與中國歷史和文化的聯繫感到自豪。故宮博物院保存了中國傳統藝術最好的收藏品；我們仍然使用幾千年來書寫的正體字；台灣是華文出版和華語電影最活躍的地方；許多民間宗教均起源於中國大陸。海峽兩岸的政治和政策雖然可能存在分歧，但人民之間的善意卻始終有一條未曾斷裂的鏈結。 在此基礎上，台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器，民主的捍衛者，東西方的橋樑。所以我說：「不要問美國能為台灣做些什麼，要問我們一起能為全中國的自由做些什麼。」 去年，《經濟學人》發表了一篇封面故事，稱台灣是「地球上最危險的地方」。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣再次成為美國國防和戰略界首要討論的話題。雖然我們很難將烏克蘭和台灣進行比較，但毫無疑問的，台灣面臨著來自北京的類似威脅。現在留給所有台灣人民的一個重大問題是：我們將會成為引爆點還是穩定器？ 首先，國民黨由於見證了許多戰爭的殘酷，因此現在致力於和平與穩定。但正如那句老話所說，「如果你想要和平，就要為戰爭做好準備。」（Si vis pacem, para bellum）。[在投影片]右方呈現的書法句子〈積極備戰、全力避戰〉也就是「積極備戰，竭力避免戰爭」的意思。因此，我們認為強有力的防禦和與自由國家的聯盟，對於地區安全是不可或缺的。 儘管如此，我們仍然認為「接觸和溝通要比衝突和交戰更為可取」。因此，我們堅持與北京進行「基於原則的接觸」，以穩定兩岸關係，降低威脅，並管控危機。 烏克蘭戰爭爆發後，這個問題更加尖銳。我在諮詢了 本黨的國防顧問小組之後，提出了三個方向： 一是通過調整投資方向來提高我們在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計劃。 其次，優先採購對近期（未來 5-8 年）應對突發軍事衝突必要，且可獲得的防禦系統。 三是將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級。 國民黨誓言捍衛自由和民主，因為它們就是我們的建國願景與核心價值。國民黨在二戰中與美國並肩對抗法西斯主義，然後在冷戰期間對抗共產主義擴張。 冷戰結束後，國民黨通過解除戒嚴令和回歸憲法，領導了廣受讚譽的民主改革。我們的成功也證明了「自由民主」與中國文化的契合度。我們將毫不猶豫地捍衛台灣的民主不受任何一方的損害。未來，中國大陸與自由世界的價值衝突，倘若不透過繼續對話，基本上就無法化解。 因此，我們有四項主要任務： 1. 將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點。 2. 保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐。 3.為所有熱愛自由的華人立下典範，保存「中國民主」的希望。 4. 幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。 在國民黨中央黨部大門前，我們掛著一條橫幅，上面寫著我們實現這些使命的方式，那就是：「護台灣 保民主 拚未來」，這也是我們面對未來挑戰的奮鬥途徑。 這個時代的主題不僅是「嚇阻」，更是「韌性」，不僅是「抗拒專制」，而更是「擴大民主」。 非常感謝大家，我歡迎各位的提問。

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