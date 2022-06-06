拚年底選舉 陳椒華：目標提名50席議員參選人

時代力量6日舉行「2022地方公職人員選舉第四波提名記者會」，基隆市安樂區市議員參選人江欣怡（前排左起）、台北市松山及信義區市議員參選人林柏勛、台北市中山及大同區市議員參選人徐千淳、台南市安南區市議員參選人陳建大明以及宜蘭市第四選區市民代表參選人呂柏凱等五位被提名人出席記者會說明參選理念。（記者朱沛雄攝）

2022/06/06 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量今（6）日舉行第四波「2022地方公職人員選舉提名記者會」，針對基隆、台北、台南、宜蘭，本次提出5位市議員、市民代表參選人。時力黨主席陳椒華表示，時力已在全台15縣市推出35名議員參選人，將持續努力，朝全台提名50席議員參選人的目標邁進，希望在設有地方黨部的縣市都能成立黨團。

時力黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、立委邱顯智，以及立法院時力黨團主任賴嘉倫等決策、提名小組委員今共同宣布本次提名參選名單，包括：基隆市安樂區市議員參選人江欣怡、台北市松山信義區市議員參選人林柏勛、台北市中山大同區市議員參選人徐千淳、台南市第六選區市議員參選人陳建大明、宜蘭縣宜蘭市第四選區市民代表參選人呂柏凱。

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陳椒華致詞時表示，加上今天公布的參選人，截至目前為止，時力已在全台15縣市推出35名議員參選人。但我們的腳步不會停歇，將持續努力，朝向全台提名50席議員參選人的目標邁進，希望在設有地方黨部的縣市都能成立黨團。我們會秉持初衷，用最嚴謹的態度監督政府，讓人民擁有更好的生活。

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