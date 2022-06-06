鄭運鵬：要求24小時通報非火化遺體 可能業者與地方比中央嚴格

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬一人主持。（記者謝君臨攝）

2022/06/06 13:21

〔記者謝君臨／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，針對染疫遺體處理時程爭議，國民黨要求衛福部長陳時中下台向國人謝罪。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬出示公文強調，僅要求24小時內通報，並未規定24小時內要火化，可能業者和地方政府比中央嚴格，不是疫情指揮中心不盡人情，如果造成家屬誤解，在儀式上、家人道別上的遺憾，「我們也覺得很不捨」。

民進黨團今（6）日舉行輿情回應記者會，由鄭運鵬一人主持，針對染疫遺體處理時程爭議進行說明。他說，從有疫情這2年多來，因為地方政府和殯儀業者、場所，都做很好的衛生管控，所以讓很多人誤以為24小時一定要火化。

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鄭運鵬拿出衛福部公文，指2020年1月15日公告第4類、第5類傳染病防治，把新冠肺炎列入第5類傳染病，裡面沒寫到何時火化；2021年7月9日相關公告寫說，針對感染新冠肺炎死亡的遺體，以儘速火化為原則，倘因宗教等因素不得火化，可報請地方主管機關核准後，依傳染病防治法規定儘速深埋。

他說，不過因為新冠肺炎傳染風險高，有要求說要2層密封袋，密封後也不能打開。但很多殯葬業者和衛生單位認為，一直放著冷凍仍會有傳染風險，因此，指揮中心副指揮官陳宗彥於去年6月回應媒體提問時才會說，地方殯葬管理機關「實務上」還是於24小時火化，但實際上並沒有這樣的規範。

鄭運鵬表示，這2年來，實務上有不少家屬遇到24小時內火化的狀況，這並非指揮中心不盡人情，如果造成家屬誤解，在儀式上、家人道別上的遺憾，「我們也覺得很不捨」，但這就是在這段時間內，為了防治肺炎所採取的必要措施，可能業者和地方政府比中央嚴格，造成這樣的誤解，他協助指揮中心說明。

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