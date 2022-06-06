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    韓贈台5千劑快篩盼協助鄰居 駐台代表：具雙邊交流重大意義

    韓國全國經濟人聯合會關切台灣近期疫情，6日透過駐台北韓國代表部代表鄭炳元（左二）捐贈5000份快篩試劑給國經協會，由國經協會韓國委員會主委莊碩漢（右二）代表接受。（記者廖振輝攝）

    韓國全國經濟人聯合會關切台灣近期疫情，6日透過駐台北韓國代表部代表鄭炳元（左二）捐贈5000份快篩試劑給國經協會，由國經協會韓國委員會主委莊碩漢（右二）代表接受。（記者廖振輝攝）

    2022/06/06 12:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國全國經濟人聯合會（FKI，全經聯）捐贈台灣5千劑快篩試劑，已運抵台灣，今天由韓國駐台代表鄭炳元代為交給中華民國國際經濟合作協會（CIECA，國經協會）。鄭炳元說，韓國各單位都很關心如何協助鄰居，雖然數量不是很多，但對雙邊交流具有重大象徵意義。希望捐贈獲得有效運用，台韓友誼更上層樓。

    雙方今天在國經協會（CIECA）舉行捐贈儀式，由駐台北韓國代表部代表鄭炳元代為轉達給CIECA韓國委員會主委莊碩漢，副主委董思齊和CIECA秘書長吳立民出席見證。這也是鄭炳元去年12月駐台後第一場公開活動，鄭炳元接受媒體訪問，對於韓國新政府上台後未來與台灣的關係發展，他強調，雙方關係的基本政策是經貿及文化合作，之後會在此基礎上持續推動，並規劃在疫情緩和後，今年下半年將恢復舉辦公眾外交相關活動。

    鄭炳元致詞時分享，全經聯是韓國代表性的經貿團體之一，鑒於近日Omicron 疫情在台灣擴散，希望疫情好轉捐贈5千份快篩試劑。韓國各單位都很關心如何協助鄰居，因此有許多討論，駐台北韓國代表部、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）台北韓國貿易館與FKI保持緊密協商，協助快篩試劑安全轉交給台灣。

    鄭炳元坦言，雖然捐贈的數量並不是很多，但對兩邊交流具有重大的象徵性意義。他強調，台韓之間不只是經濟關係，在文化和民間交流等各方面都有令人刮目相看的發展。台韓是彼此第5大經濟貿易夥伴，2021年雙邊貿易額創下478億美元，疫情前2019年互訪達到250萬人次。代表部希望此次捐贈獲得有效運用，助台韓友誼更上層樓 ，進而協助早日回歸日常生活。

    莊碩漢致詞時表示，韓國全經聯在九二一震災和莫拉克風災時，都曾展現善意，這是在韓國對台灣再一次伸出援手，凸顯兩國民間情誼長存。我方由衷感謝適時善舉，也希望全世界能儘速從疫情中恢復。

    莊碩漢並提到，國經協會和全經聯自1968年起每年輪流在兩地舉辦台韓經濟聯席會議，2020年因疫情肆虐暫停，去年2021年以視訊方式舉行第45屆會議，今年10月則規劃恢復實體會議，FKI將率團來台召開第46屆會議，深化雙方合作關係。（12：21更新）

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