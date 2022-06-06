關掉中資水龍頭 經民連籲王美花要聽蘇揆的話

經濟民主連合今舉行記者會指出，2009年經濟部制定《大陸地區人民來台投資許可辦法》對於中資定義條款的漏洞，正是中資水龍頭關不起來的原因。經民連主張應將當年經濟部長尹啟銘、投審會執行祕書范良棟移送監察院彈劾。（記者鍾麗華攝）

2022/06/06 12:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌3月在立法院宣示「關掉中資水龍頭，不要老是擦地板」，經濟民主連合今在立法院舉行記者會指出，2009年經濟部制定《大陸地區人民來台投資許可辦法》對於中資定義條款的漏洞，正是中資水龍頭關不起來的原因。經民連主張應將當年經濟部長尹啟銘、投審會執行祕書范良棟移送監察院彈劾；並呼籲經濟部長王美花要聽蘇揆的話，不要聽前長官的話，貽誤經濟安全、國家安全。

經民連研究員許冠澤表示，之所以會有中資「玩數字遊戲」，正是因為《大陸地區人民來台投資許可辦法》對中資定義的條款具有錯誤與漏洞，該辦法第3條規定「有控制力才算中資」、「持股30%以上才算中資」。此辦法的母法《兩岸人民關係條例》第73條，完全沒有提到「控制力」或「持股30%」。

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許冠澤指出，這個錯誤與漏洞是當年尹啟銘、范良棟與工總秘書長蔡練生的「傑作」，其目的就是要讓中資盡可能比照外資走「綠色通道」，然後，極小化中資「紅色通道」的適用範圍。在這樣的背景下，違法中資都透過「多層次投資控股關係」，來稀釋、規避「控制力」與「持股30%」的中資定義，進而不適用中資管制規範。

許冠澤強調，母法就是以「重大影響力」做為認定是否為中資的標準，經濟部現在以「控制力」或「30%」認定中資根本是作繭自縛，也讓中資得以「多層次投資控股關係」與政府玩「數字遊戲」。若能以「重大影響力」做為審查判準勢必能讓許多躲在僑外資背後的中資「原形畢露」，例如蝦皮支付增資案。

經民連合智庫召集人賴中強表示，王美花的「前長官」正是中國經濟統戰組織「兩岸企業家峰會」的秘書長尹啟銘與副秘書長范良棟與蔡練生，王絕對有責任重新審查此三人於經濟部任內所做的決定是否傷害國家，王聽蘇揆的話關掉中資水龍頭，不可以聽前長官的話，維持錯誤的「控制力」與「持股30%」，是對中資的扭曲規定。

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