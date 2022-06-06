「不提二策和三策」 羅智強：看到張善政臉書感覺應該是軟性拒絕

前台北市議員羅智強表示，看到張善政的臉書，感覺應該是「軟拒絕」，所以二、三策不提了。（記者李容萍攝）

2022/06/06 10:11

〔記者李容萍／桃園報導〕前台北市議員羅智強昨日向獲得國民黨桃園市長提名的前行政院長張善政「獻策」，第一策就是喊話請張善政「補正程序正義」，向黨中央要求辦桃園市長初選。不過，羅智強今日上午8點續走「祈福走桃園」從平鎮區出發表示，「不提二策和三策」，原因是他看到張善政的臉書，感覺自己應該是軟性地拒絕，所以今、明兩天不說第二策和第三策了，將繼續自己行腳關心疫情的規劃，希望各界都有智慧，讓一切風雨完美解決。

羅智強今日稍早在臉書指出，雖然他昨日提出「補正程序正義」的第一策，但張善政前天深夜的臉書貼文其實就已算是對他的第一策「補正程序正義」的軟性拒絕。他認為，參加初選民調除了可以補正程序正義外，更重要的目的是可以證明每個參選人的真實實力，不論對黨或對個人都有正面意義，「但看來張善政並不作此想」。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，既然如此，他也就沒有必要再提第二策和第三策去為難張善政，他說「我的『言責』已盡！我該說的話已經說了，那就尊重張善政，今天開始，我就繼續專心走桃園，為桃園祈福、為民喉舌」。

被問及昨天與張善政跟溝通嗎？對國民黨失望？羅智強表示，自己一貫不會透露跟各方協調溝通的部分，他該說的話已經「言責已盡」，祝福國民黨能找到更好的方式來面對這樣的問題。

對於祝福國民黨是有意退黨嗎？羅智強認為，大家想像力很豐富，「祝福就是祝福」，下一步路若有新的想法再跟大家說明，接下來，他會繼續桃園市13區的行腳，看到更多自己該做的事情。至於張善政若是想一起行腳，行腳沒有黨派之分，沒有候選人之分，張有時間要參與，他也歡迎。

前台北市議員羅智強（中）由平鎮區的市議員黃敬平（左）、舒翠玲（右）陪同行腳祈福。（記者李容萍攝）

感覺應該是「軟拒絕」，前台北市議員羅智強不向張提二、三策了。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法