藍委要求幫約美國人影響行政中立 涉外人士：陷外交人員於不義
〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕國民黨立委陳以信隨國民黨主席朱立倫訪美，又以立委身分強硬要求外交部協助安排國會行程。涉外人士爆料，陳以信在聲稱「立委工作和政黨無關」的同時，又邀請議員出席國民黨駐美代表處開幕，陷外交人員於不義、不符行政中立原則。陳以信對此解釋，對方對國民黨很有興趣，才順道轉交邀請函。他更反批，此選擇性爆料顯然有政治用意，反而更該注意行政中立問題。
國民黨主席朱立倫出訪美國，並將於當地時間6月8日為國民黨駐美代表處舉行揭牌儀式。據指出，身兼國民黨中央海外部主任的陳以信，要求外交部協助其「立委」個人行程安排，雖然外交部一再說明，有些行程涉及政黨活動，會陷外交部政黨不中立的罵名。但陳仍施壓外交部一定要協助安排拜會，並強調「這是立委的工作，和政黨無關」，甚至將外交部人員叫到辦公室訓斥。
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外交部相關人員說明，因此外交部仍協助安排國會拜會行程，同時以行政中立辦法，提醒外館注意，以免受到行政不中立的質疑。沒想到言猶在耳，陳以信在美國仍配合國民黨，在國會拜會時遞送邀請函，邀請議員出席國民黨駐美代表處開幕活動。如此做法無非陷駐外人員於不義，相關人員對此情形十分無奈，且陳以信接下來還要訪問歐洲，同樣要求各地代表處幫他辦餐會。
該人員無奈說，以往民進黨在野時，在美國推動政黨工作都避免和外交部或駐美代表處接觸，以免陷外交人員於不義，但「國民黨的政黨外交令人搖頭！」
國民黨立委陳以信今對此表示，他本次是以台美國會議員聯誼會副會長的身分到美國，後也會以台英、台歐國會議員聯誼會副會長的身分到英國及歐洲，並沒有要求駐館接待，只是請駐處安排和當地國會議員見面，但如何安排都會尊重駐處。
對於在美國的行程，陳以信說，因為現在是國會休會期間，所以並沒有安排與任何參、眾議員的見面，只有第一場與美國國會幕僚見面時，談論中得知對方對國民黨很有興趣，提及國民黨要開駐美代表處，在餐會結束離席後才順道轉交邀請函。當日有外交人員可能感覺不妥，事後透過管道向他表達有違反行政中立的疑慮，他雖然不這樣認為，但為了不要讓外交人員為難，後來3日的行程，就沒有拿出任何邀請函。
陳以信強調，他是以台美、台英、台歐國會議員聯誼會副會長的身分前往各國拜會，推動國會外交。該涉外人士的爆料是選擇性的爆料，不了解事情全貌，顯然有政治用意，反而更應該注意行政中立的問題。