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    李明哲現身自由廣場悼念：中共緊控社會 六四從未結束

    遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲4日現身自由廣場悼念「六四」。他認為六四運動從未結束，因為中共在那之後縮緊控制社會至今。（中央社）

    遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲4日現身自由廣場悼念「六四」。他認為六四運動從未結束，因為中共在那之後縮緊控制社會至今。（中央社）

    2022/06/04 19:19

    〔中央社〕遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲今天現身自由廣場悼念「六四」。他認為六四運動從未結束，因中共在那之後縮緊控制社會至今。台灣紀念六四的意義，在於認清中共的本質。

    公民團體4日在中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，李明哲下午到場悼念。

    李明哲接受中央社採訪時說，「六四是一個從未結束的運動」，因為中共在那之後不斷縮緊對社會輿論的控制至今。

    他以自己繫獄5年的經驗為例，指出中共至今心態未變。

    李明哲說，在中國坐牢期間，發現許多獄政並不符合中國法律，他曾多次向獄方抗議，但獄警說：「我是管理者，你是被管理者，就算你說得有道理，我也不能聽你的。」

    「這和中共一樣，從建國到文革，六四到現在，他的心態從沒有改變過，我是管理者，你不聽話，我就鎮壓，」李明哲說。

    對於台灣紀念六四的意義，他認為是要「認清中共的本質，並結合在地的行動，抵抗中國侵略」。

    李明哲以香港為例，指香港本土派前幾年以自己的方式悼念六四，認識中國，賦予六四本土的詮釋，並把這個精神運用在香港民主抗爭的運動上，「六四精神在香港就活下來了」。

    他不認為台灣現在承接舉辦香港維多利亞公園燭光晚會，也對重建「恥辱柱」持保留態度，「因為那是和香港在地精神結合在一起的，移到其他地方就沒意義了」。

    李明哲表示，台灣應有自己對六四的論述，並以自己的方式甚至雕塑悼念，「我們繼承的是六四的精神，而這個精神是普世價值」。

    遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲4日現身台北自由廣場悼念「六四」。他認為台灣紀念六四的意義，在於認清中共本質。（中央社）

    遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲4日現身台北自由廣場悼念「六四」。他認為台灣紀念六四的意義，在於認清中共本質。（中央社）

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