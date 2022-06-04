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    首頁　>　政治

    增強敵情教育 海軍陸戰隊用中國軍武模型當教材

    海軍陸戰隊透過中國解放軍的軍備模型，增進官兵的敵情教育。（記者吳書緯攝）

    海軍陸戰隊透過中國解放軍的軍備模型，增進官兵的敵情教育。（記者吳書緯攝）

    2022/06/04 17:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕為使官兵辨別中國解放軍的武器和軍銜，軍方均會印製共軍機艦、地面裝備識別圖，貼置於營區內，但圖片平面、視角單一，過往也被質疑是否能使官兵有效辨別；海軍陸戰隊為增強官兵敵情教育和敵情識別，另外在營區內陳列精心製作的中國戰車、戰機、兩棲步戰車的模型，連「遼寧號」航空母艦也在內，增強官兵的敵情教育。

    總統蔡英文2日慰勉海軍陸戰隊六六旅，也開放媒體跟隨採訪行程，在旅部大樓的一處角落，牆上貼有「共軍航空裝備識別圖」、「共軍地面裝備識別圖」等中國解放軍識別圖，以利官兵熟稔敵軍武器裝備及軍銜服制識別。

    除此之外，六六旅更是擺上數個玻璃櫃，陳列各式中國解放軍的機、艦、車模型，使官兵有效辨識，展出的空中武力模型包含：運20重型運輸機、殲10C戰機、米17通用直升機、殲8戰機、殲10戰機、直10武裝直升機、直8運輸直升機。

    地面裝備則為：ZTD-05兩棲突擊車、ZBD-05兩棲步戰車、PLZ-83式152公厘自走榴彈砲、ZSL-92式裝甲運輸車、PHZ-89式122公厘多管火箭砲、ZTZ-96式主戰坦克、ZTZ-99式主戰坦克等。海軍艦艇包含「遼寧號」航空母艦、052D型驅逐艦、051B型驅逐艦、033型潛艦。

    據軍方人士指出，這些模型是為了結合共軍識別圖，讓官兵可以精準明確識別，所以運用相關經費購置，增強官兵的機艦識別，務使官兵能夠精準明確的辨別中國解放軍的各式裝備、武器，也增進敵情教育成效。

    海軍陸戰隊透過中國解放軍的軍備模型，增進官兵的敵情教育。（記者吳書緯攝）

    海軍陸戰隊透過中國解放軍的軍備模型，增進官兵的敵情教育。（記者吳書緯攝）

    包含「遼寧號」航空母艦、99式戰車等，都有展示。（記者吳書緯攝）

    包含「遼寧號」航空母艦、99式戰車等，都有展示。（記者吳書緯攝）

    「遼寧號」航空母艦的模型做工精緻。（記者吳書緯攝）

    「遼寧號」航空母艦的模型做工精緻。（記者吳書緯攝）

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