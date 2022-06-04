冷回朱立倫「罵我說」 呂玉玲：缺乏溝通沒共識

呂玉玲持續感恩之旅餐會，今接受採訪回應朱立倫的「都來罵我」說。（記者許倬勛攝）

2022/06/04 13:49

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨「朱中央」徵召炸鍋，桃園市長與苗栗縣長選舉提名接連惹議，遭「空降」替換的立委呂玉玲今受訪談及黨主席朱立倫的「罵我說」態度冷淡，表示國民黨應是全體上下一心的政黨，但黨主席缺乏溝通，才會導致混亂。

前行政院長張善政空降桃園，導致有意角逐桃園百里侯的呂玉玲參選無望，呂從上月底展開感恩之旅，與各區里長、仕紳餐敘，今天到訪龍潭區，與當地里長話家常，席間里長頻為她加油打氣，要呂玉玲不要氣餒，場面熱絡。

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呂玉玲受訪表示，自宣布參選以來，獲得桃園13行政區、486位里長的聯署支持，里長們都期盼能與她一同打拚，但黨中央突襲式的決定讓她出局，迄今心有戚戚焉，但仍得打起精神回應力挺她的里長們，擇定近期逐區拜訪里長。

呂玉玲也回應羅智強為她抱屈，兩人的君子之爭最終敗給「朱中央」，相當遺憾，希望羅智強能留下來為桃園鄉親繼續努力；另外針對羅智強揚言「未來不再與黨中央和朱立倫進行對話」，呂玉玲表示，黨中央的決定無法獲得地方支持，包括苗栗縣也發生同樣情形，未來整合勢必面臨巨大挑戰，但希望所有爭議到她為止。

徵召鬧得沸沸揚揚，朱立倫在美受訪表示，「沒提到你的通通來罵朱立倫，因為主席就是要挨罵」，呂玉玲冷淡回應，國民黨應是全體上下一心的政黨，但黨主席缺乏溝通，才會演變至此。

國民黨桃園市黨部今公布的艾普羅民調顯示，提名張善政或羅智強的差距不大，黨內不少議員也深信張善政若無呂玉玲的陸戰支援，勝選路迢迢；呂表示，民調起伏很大，但以數據、輿論觀察，都證明選舉過程的協調很重要，一定要溝通到各方認同，才能繼續往前推進。

至於是否會要求國民黨重做民調或協調，呂玉玲笑說「個人情緒放一旁」，但究竟何時要見張善政？呂又說：「不急、隨緣啦。」

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