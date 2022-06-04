為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    冷回朱立倫「罵我說」 呂玉玲：缺乏溝通沒共識

    呂玉玲持續感恩之旅餐會，今接受採訪回應朱立倫的「都來罵我」說。（記者許倬勛攝）

    呂玉玲持續感恩之旅餐會，今接受採訪回應朱立倫的「都來罵我」說。（記者許倬勛攝）

    2022/06/04 13:49

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨「朱中央」徵召炸鍋，桃園市長與苗栗縣長選舉提名接連惹議，遭「空降」替換的立委呂玉玲今受訪談及黨主席朱立倫的「罵我說」態度冷淡，表示國民黨應是全體上下一心的政黨，但黨主席缺乏溝通，才會導致混亂。

    前行政院長張善政空降桃園，導致有意角逐桃園百里侯的呂玉玲參選無望，呂從上月底展開感恩之旅，與各區里長、仕紳餐敘，今天到訪龍潭區，與當地里長話家常，席間里長頻為她加油打氣，要呂玉玲不要氣餒，場面熱絡。

    呂玉玲受訪表示，自宣布參選以來，獲得桃園13行政區、486位里長的聯署支持，里長們都期盼能與她一同打拚，但黨中央突襲式的決定讓她出局，迄今心有戚戚焉，但仍得打起精神回應力挺她的里長們，擇定近期逐區拜訪里長。

    呂玉玲也回應羅智強為她抱屈，兩人的君子之爭最終敗給「朱中央」，相當遺憾，希望羅智強能留下來為桃園鄉親繼續努力；另外針對羅智強揚言「未來不再與黨中央和朱立倫進行對話」，呂玉玲表示，黨中央的決定無法獲得地方支持，包括苗栗縣也發生同樣情形，未來整合勢必面臨巨大挑戰，但希望所有爭議到她為止。

    徵召鬧得沸沸揚揚，朱立倫在美受訪表示，「沒提到你的通通來罵朱立倫，因為主席就是要挨罵」，呂玉玲冷淡回應，國民黨應是全體上下一心的政黨，但黨主席缺乏溝通，才會演變至此。

    國民黨桃園市黨部今公布的艾普羅民調顯示，提名張善政或羅智強的差距不大，黨內不少議員也深信張善政若無呂玉玲的陸戰支援，勝選路迢迢；呂表示，民調起伏很大，但以數據、輿論觀察，都證明選舉過程的協調很重要，一定要溝通到各方認同，才能繼續往前推進。

    至於是否會要求國民黨重做民調或協調，呂玉玲笑說「個人情緒放一旁」，但究竟何時要見張善政？呂又說：「不急、隨緣啦。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    羅智強轟國民黨「零機制」 呂玉玲：確實
    2022/06/03 12:54

    羅智強轟國民黨「零機制」 呂玉玲：確實
    自由開講》朱立倫還有臉訪美？捫心自問這幾個問題先！
    2022/06/03 10:19

    自由開講》朱立倫還有臉訪美？捫心自問這幾個問題先！

    酒後找代駕 平安送到家 阻酒駕憾事發生
    朱立倫在美公開記者會：國民黨親美不變 盼兩岸溝通交流
    2022/06/03 10:11

    朱立倫在美公開記者會：國民黨親美不變 盼兩岸溝通交流
    又釀黨內風暴？羅智強出關行腳 砲轟國民黨「程序正義0分」
    2022/06/03 09:18

    又釀黨內風暴？羅智強出關行腳 砲轟國民黨「程序正義0分」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播