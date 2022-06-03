朱立倫在美公開記者會：國民黨親美不變 盼兩岸溝通交流

目前在美訪問的國民黨主席朱立倫，於美西時間2日晚間在佛斯特市的Crowne plaza Hotel召開公開記者會。（截圖自國民黨臉書）

2022/06/03 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕目前在美訪問的國民黨主席朱立倫，於美西時間2日晚間在佛斯特市的Crowne plaza Hotel召開公開記者會指出，國民黨促進兩岸和平交流的立場，與美國政府尤其拜登總統的政策一致，國民黨除了長期以來的親美立場不變之外，也希望透過兩岸不斷溝通、協調的交流管道，避免戰爭與衝突發生。

他強調，國民黨做為中華民國的主要政黨，歡迎全世界與台灣發展密切關係，近年美國與台灣政府提高更高層級的交流，國民黨也絕對歡迎，絕對不會因為中共的立場而退縮，只要是對台灣有利，對中華民國國民有利，國民黨一定堅持到底。

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朱立倫並表示，不論是從國際政治情況，或台灣的國防安全與經貿關係需求，台美關係都是最重要的部分，最近台美雙方提升經貿關係架構，國民黨相當歡迎，只要是對民眾有利、對雙方企業有利，都符合台灣的民眾期待，他並強調，台美關係的提升，不是只有在民進黨執政時期，過去馬政府時期，台美關係也一再提升，未來國民黨如果執政，一樣也會提升關係。

此外，朱立倫還說，國民黨不會只有依賴台美關係，在區域安全、兩岸和平方面，國民黨不是只有台美關係，至少要做和平促進者，而非麻煩製造者。

朱立倫批評民進黨貼國民黨的標籤從未少過，只要兩岸接觸，就是親中賣台，但國民黨是愛台灣的，協助台胞、台商、台生，不怕民進黨貼標籤，兩岸應該保持對話，避免衝突，民進黨卻惡意醜化、貼標籤，過去幾10年來流血、保衛台灣、上戰場的是國民黨，在兩岸工作上幫民眾力爭權益的也是國民黨，民進黨只會用政治口號、去中化等標籤做政治鬥爭。

朱立倫表示，這次他到美國最重要的目的，就是重新開啟國民黨駐美代表處，讓美國及全世界的朋友都聽到國民黨的聲音，了解國民黨的親美立場從未改變，國民黨自孫中山創黨開始，就是在美國，而且孫中山的三民主義，與前美國總統林肯的民有、民治、民享思想一致，因此，國民黨與美國民主自由的立場相符，過去推動改革、抗戰、保衛並建設台灣，每一個過程國民黨都與美國朋友站在一起。

朱立倫一行在結束記者會後，隨即接受僑宴款待，然後將飛往華府。

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