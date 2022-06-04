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    傳日本擬派「現役」自衛官駐台 羅致政：因應印太局勢必要作為

    立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政。（資料照）

    立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政。（資料照）

    2022/06/04 12:14

    〔記者吳書緯／台北報導〕台海局勢近年升高，日本媒體今報導，日本政府決定在夏季開始派遣「現役」防衛省官員來台，應對中國對台威脅。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政今表示，若台日之間有類似安排，這是正面的方展，而台日之間在軍事發展，因應現實需要，或是因應未來印太局勢，也是必要。

    《產經新聞》今天報導，日本在台的現行編制為派駐一名退休防衛省官員。隨著台海情勢變化，日方認為有必要增派現役官員駐台，強化情資蒐集能力；而日方過去擔憂引發中國反彈，避免派遣現役自衛官駐台。

    羅致政受訪指出，美台之間類似軍事合作，是台日關係所欠缺的，而美國在台協會內，也有類似武官的角色，而台灣在駐美代表處也有武官的編制，就是「軍事協調組」，若台日之間有類似安排，這是正面的方展，而台日之間在軍事發展，因應現實需要，或是因應未來印太局勢，也是必要。

    民進黨立委郭國文表示，現役武官進駐，基本上對於軍事情報，即時性跟準確性的意義之外，現任武官進駐，也是在日本與中華民國斷交，台日新關係50週年之際，突破日本駐外體制限制，讓「日本台灣交流協會」位階，更接近大使館。

    郭國文說，他一向認為日台官員的交流公開化，不需要去隱密，類似美國的「台灣旅行法」，這是國家與國家之間的態度，所以在台日新關係50週年之際，若派駐武官在交流協會，是具有代表意義。

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