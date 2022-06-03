備戰北市！林佳龍拋5大交通解方：解決塞車問題

林佳龍提出首都願景「交通路網篇」的5項政策主張。（資料照）

2022/06/03 20:40

〔記者陳政宇／台北報導〕無任所大使林佳龍爭取民進黨台北市長提名的態勢漸明，日前公布「首都十二大政策願景」後，今（3）日進一步推出交通路網篇的5項政策主張，包含環狀捷運網串連東西南北、台北首都通公共運輸攏ㄟ通、智慧交通解塞車、有愛無礙落實人本交通、創新交通科技產業服務，盼解決首都圈的塞車問題。

面對台北市的塞車問題，林佳龍認為，由於首都圈涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市，甚至宜蘭縣，通勤時間的交通擁擠是900多萬人口首都圈的痛點，每天進入台北市的人流大概80萬人，因此必須以首都圈的格局和規模來解決，才能一體思考長遠計畫。

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據此，林佳龍提出5項政策主張，首先是「環狀捷運網串連東西南北」，環狀線的東環線必須持續推動外，首都圈的基隆也必須建構捷運路網，才能降低基隆市進入台北市的通勤車流衝擊。為有效解決內湖科技園區的塞車，根本之道就是將松山新店線往內湖北延，在內科設置三站，地下化重運量與文湖線港墘站相連，更可以與中和新蘆線、淡水信義線交會轉乘。

第二是「台北首都通公共運輸攏ㄟ通」，林佳龍建議，首都圈捷運、台鐵、公車、公共自行車組成的MR. B&B （Metro, Rail, Bus, Bike）系統，必須跨域整合、加速升級，首都圈北北基桃共同推出台北首都通公共運輸月票，可使用4大運具，並應在4年內將台北市新購公車更換為電動公車，協助業者設置電動公車充電站，並同步普設電動汽機車路邊充電柱，推動電動運具的使用。

第三是「智慧交通聰明解塞車」，林佳龍說明，不同道路的交通號誌控制必須跨中央地方、跨縣市全面協控號誌連鎖，確保幹線車流最大暢通，更廣泛應用智慧交通技術，降低車位尋找時間、管控整體車流。

第四是「有愛無礙落實人本交通」，林佳龍說，需擴大敬老愛心卡額度與使用範圍照顧弱勢族群，包括搭乘計程車可以全額折抵，並全面設置行人庇護島，讓高齡與行動緩滿者，分段穿越路口行穿線，確保交通安全。

最後，在「創新交通科技產業服務」方面，林佳龍強調，台北市未來將成立交通科技產業會報，繼續推動包括電動公車、電動物流車、電動機車（含外送專用車）、5G運輸應用場域、智慧物流海空港、智慧觀光數位轉型、智慧交控、智慧停車等產業的創新服務。

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