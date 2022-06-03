為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲指「高雄黑數會更多」 高市衛生局打臉

    高雄過去廣設社區採檢站，快篩陽或密切接觸民眾不須預約，即可到站採檢。（資料照，記者許麗娟攝）

    高雄過去廣設社區採檢站，快篩陽或密切接觸民眾不須預約，即可到站採檢。（資料照，記者許麗娟攝）

    2022/06/03 18:01

    相關新聞連結：
    PCR量能「不可能贏過」台北 柯文哲：高雄「黑數會更多」

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市長柯文哲昨天（2日）在議會總質詢時指出，「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北。」對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天回應，柯市長「可能沒有了解目前政策已不一樣」，即使過去PCR採檢，「高雄市也從未有好幾天預約不到、在急診室塞很多人的狀況」。

    高雄市長陳其邁曾指出，北部民眾因為PCR採檢須預約，常常預約到已是3天後才能採檢，而且民眾出入搭大眾運輸工具者多，在快篩陽性無法搭捷運、公車採檢的情況下，多數會選擇不做PCR採檢，不若高雄免預約，機車或腳踏車騎出門就能到採檢站，所以在尚未以快篩陽性判陽前，北部的黑數恐怕很多。

    對於昨天柯文哲反指高雄將來的黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北一事，潘炤穎說，目前的政策是快篩陽判陽，以今天公布的確診數判定來源來看，快篩陽判陽為95.5％，PCR採檢只佔4.5％不到500人，柯文哲可能沒有了解到目前政策已不一樣。

    潘炤穎進一步說明，高雄市從去年以來歷經的一些疫情，不管是清零階段的設站篩檢，或是社區設站採檢，「從來沒有需要預約、或預約好幾天預約不到、或在急診室塞很多人等侯採檢的狀況」，即便PCR採檢，也方便民眾接受採檢，而不是算幾台機器可檢驗多少量，基本上，前面採檢順暢，後面的檢驗就會順暢。

    潘炤穎說，柯市長不了解高雄市防疫政策上的流程，不管哪裡發生疫情，篩檢站一定廣設，採檢量能、採檢線一定也會廣設，不會有預約不到、壅塞或擠到急診的事情。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    入境檢疫放寬多選項「討論中」莊人祥：暫不考慮觀光旅遊
    2022/06/03 16:31

    入境檢疫放寬多選項「討論中」莊人祥：暫不考慮觀光旅遊
    高雄+10775 陳其邁：擴大發放維持社會正常運作者快篩
    2022/06/03 16:29

    高雄+10775 陳其邁：擴大發放維持社會正常運作者快篩

    玉山盃開打 一起為台灣青棒加油！
    沒有無敵星星？侯漢廷自爆再度確診 昨與柯文哲曾面談3分鐘
    2022/06/03 16:23

    沒有無敵星星？侯漢廷自爆再度確診 昨與柯文哲曾面談3分鐘
    中重症+409、增142死亡！7月大男嬰重症哮吼併呼吸窘迫
    2022/06/03 14:30

    中重症+409、增142死亡！7月大男嬰重症哮吼併呼吸窘迫

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    「二次確診」是牙刷惹禍？出關後該丟牙刷毛巾？專家來解答
    2022/06/03 14:23

    「二次確診」是牙刷惹禍？出關後該丟牙刷毛巾？專家來解答
    指新北市府提供譯文有落差 「恩恩爸」哽咽：考慮採取行政救濟
    2022/06/03 13:06

    指新北市府提供譯文有落差 「恩恩爸」哽咽：考慮採取行政救濟
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播