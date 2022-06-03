柯文哲指「高雄黑數會更多」 高市衛生局打臉

高雄過去廣設社區採檢站，快篩陽或密切接觸民眾不須預約，即可到站採檢。（資料照，記者許麗娟攝）

2022/06/03 18:01

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PCR量能「不可能贏過」台北 柯文哲：高雄「黑數會更多」

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市長柯文哲昨天（2日）在議會總質詢時指出，「高雄將來黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北。」對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天回應，柯市長「可能沒有了解目前政策已不一樣」，即使過去PCR採檢，「高雄市也從未有好幾天預約不到、在急診室塞很多人的狀況」。

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高雄市長陳其邁曾指出，北部民眾因為PCR採檢須預約，常常預約到已是3天後才能採檢，而且民眾出入搭大眾運輸工具者多，在快篩陽性無法搭捷運、公車採檢的情況下，多數會選擇不做PCR採檢，不若高雄免預約，機車或腳踏車騎出門就能到採檢站，所以在尚未以快篩陽性判陽前，北部的黑數恐怕很多。

對於昨天柯文哲反指高雄將來的黑數會更多，因為高雄PCR量能不可能贏過台北一事，潘炤穎說，目前的政策是快篩陽判陽，以今天公布的確診數判定來源來看，快篩陽判陽為95.5％，PCR採檢只佔4.5％不到500人，柯文哲可能沒有了解到目前政策已不一樣。

潘炤穎進一步說明，高雄市從去年以來歷經的一些疫情，不管是清零階段的設站篩檢，或是社區設站採檢，「從來沒有需要預約、或預約好幾天預約不到、或在急診室塞很多人等侯採檢的狀況」，即便PCR採檢，也方便民眾接受採檢，而不是算幾台機器可檢驗多少量，基本上，前面採檢順暢，後面的檢驗就會順暢。

潘炤穎說，柯市長不了解高雄市防疫政策上的流程，不管哪裡發生疫情，篩檢站一定廣設，採檢量能、採檢線一定也會廣設，不會有預約不到、壅塞或擠到急診的事情。

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