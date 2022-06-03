恩恩爸淚訴「只想要真相」林鶴明：侯友宜神隱爽過端午？

林鶴明批評，侯友宜神隱爽過端午，默許市府用各種行政手段拖延。（資料照）

2022/06/03 14:53

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市2歲童「恩恩」染疫病逝，恩恩的父親奔走新北市府，卻難獲最關鍵的消防局81分鐘錄音檔，他今（3）日更一度情緒崩潰地說「只想要真相」。對此，民進黨副秘書長林鶴明直言，恩恩爸淚崩令人不捨，新北市長侯友宜卻神隱爽過端午，「把完整資料提供給當事人，不要一直扯謊，才是正途」。

恩恩的父親不滿新北市府不讓他帶回消防局81分鐘通話音檔，他今日受訪直言，消防局提供的通話譯文與他們夫妻記憶有落差，會考慮透過行政救濟手段拿到資料。新北市政府消防局長黃德清則表示，只要恩恩爸爸想要聽，消防局隨時派專人送錄音檔到新竹給他聽取。

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對此，林鶴明透過臉書指出，今天端午節，剛看到恩恩爸爸竟然還要出來面對媒體說明他沒有拒聽音檔紀錄，更要再次重複解釋他只是想要追求真相，最後忍不住淚崩，實在令人不捨。

話鋒一轉，林鶴明質疑，侯友宜從昨天到今天，已經神隱一整天，默許新北市政府用各種行政手段拖延提供資料的行徑。一個失去寶貝的爸爸要在端午節追求真相不可得，侯友宜市長還神隱起來爽過端午節，連防疫記者會也沒有打算要開，甚至也沒有打算透過臉書向新北市民說明他對這事情的態度，侯友宜前幾天只在乎在議會辯稱自己沒有作秀？

林鶴明也呼籲侯友宜，儘早面對真相、還原真相，把完整資料提供給當事人，「不要一直扯謊，才是正途，不然就是你們想『暗崁』什麼真相不敢公布」。

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