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    數位發展部最快7月掛牌 唐鳳積極籌備

    數位發展部最快7月掛牌，政務委員唐鳳積極籌備並且也是數位部首屆部長呼聲最高的人選。（資料照）

    數位發展部最快7月掛牌，政務委員唐鳳積極籌備並且也是數位部首屆部長呼聲最高的人選。（資料照）

    2022/06/03 13:11

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院組織改造新設數位發展部，攸關台灣數位發展的數位發展部，最快將在7月掛牌；政務委員、數位部籌備小組召集人唐鳳辦公室今天表示，由於業務與人力移撥需要時間，數位部的籌備目前並沒有遭遇到困難，數位部掛牌時間預計在7、8月之間，具體掛牌日期將呈報行政院長蘇貞昌決定。

    數位發展部首屆部長人選目前以唐鳳呼聲最高，相關人事案未來在適當時機將由行政院統一對外宣布。

    唐鳳辦公室今天表示，數位部初期將分2處辦公，一處為國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路辦公大樓，另一處是鄰近台北車站的新光大樓，租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。相關辦公室都要進行裝修。

    唐鳳辦公室指出，數位部成立初期，會有許多跨部會的事項需要討論，因此地點考量一是要相鄰各部會，考量二則是初期數位部要分2處辦公，為溝通聯繫緣故，兩者距離也不宜太遠。

    辦公室說明，決定向新光人壽承租辦公空間作為數位部部分人員的中繼辦公室，是考量地點、坪數、租期，以及物件現況等綜合因素，且也經完整招標程序。

    為加速推動台灣數位發展，新設的數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

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