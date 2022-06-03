美國務院官網放回不挺台獨 綠委劃重點：移除「台灣是中國一部分」

王定宇指出，台美關係事實清單最重要的更改就是移除「台灣屬於中國的一部分」。（資料照）

2022/06/03 11:51

〔記者陳政宇／台北報導〕美國國務院官網5月兩度更新美台關係論述，一度刪除「不支持台灣獨立」，近日又放回相關措辭，引發討論。對此，民進黨立委王定宇今（3）日表示，台美關係事實清單最重要的更改就是移除「台灣屬於中國的一部分」，中國侵略台灣就不是內戰、而是國際事務，台灣也能名正言順參與國際組織。

美國國務院5月5日曾修改一份描述美台關係的簡報，刪去「不支持台灣獨立」、「台灣是中國一部分」等措辭；5月28日再度修改簡報內容，放回「不支持台灣獨立」論述，另提到「我們將維持能力，對抗任何想要透過武力或其他手段，危及台灣安全、社會與經濟體系的行為」。

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對此，王定宇今日受訪時表示，關於美國國務院台美關係的事實清單，最重要的更改就是移除「台灣屬於中國一部分」，這才是重中之重。把「台灣屬於中國一部分」移除，中國侵略台灣就不是內戰、而是國際事務，台灣也能名正言順參與國際組織。

王定宇說，這次美國調整台美事實清單，當然有很多部分改來改去、反覆變化，有的是為了和緩中國無理的跳腳，有的是為了讓外交政治的進程比較和緩順暢，這個我們都能理解、也應該繼續努力。

民進黨立委許智傑也回應，美國短時間內兩度修改論述，代表他們官方非常重視台灣問題，最後至少已移除「台灣是中國一部份」、以及表達反對中國對台動武的立場，我們台灣仍須繼續團結內部，並強壯自己來因應外在世界局勢的變化。

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