為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國務院官網放回不挺台獨 綠委劃重點：移除「台灣是中國一部分」

    王定宇指出，台美關係事實清單最重要的更改就是移除「台灣屬於中國的一部分」。（資料照）

    王定宇指出，台美關係事實清單最重要的更改就是移除「台灣屬於中國的一部分」。（資料照）

    2022/06/03 11:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國國務院官網5月兩度更新美台關係論述，一度刪除「不支持台灣獨立」，近日又放回相關措辭，引發討論。對此，民進黨立委王定宇今（3）日表示，台美關係事實清單最重要的更改就是移除「台灣屬於中國的一部分」，中國侵略台灣就不是內戰、而是國際事務，台灣也能名正言順參與國際組織。

    美國國務院5月5日曾修改一份描述美台關係的簡報，刪去「不支持台灣獨立」、「台灣是中國一部分」等措辭；5月28日再度修改簡報內容，放回「不支持台灣獨立」論述，另提到「我們將維持能力，對抗任何想要透過武力或其他手段，危及台灣安全、社會與經濟體系的行為」。

    對此，王定宇今日受訪時表示，關於美國國務院台美關係的事實清單，最重要的更改就是移除「台灣屬於中國一部分」，這才是重中之重。把「台灣屬於中國一部分」移除，中國侵略台灣就不是內戰、而是國際事務，台灣也能名正言順參與國際組織。

    王定宇說，這次美國調整台美事實清單，當然有很多部分改來改去、反覆變化，有的是為了和緩中國無理的跳腳，有的是為了讓外交政治的進程比較和緩順暢，這個我們都能理解、也應該繼續努力。

    民進黨立委許智傑也回應，美國短時間內兩度修改論述，代表他們官方非常重視台灣問題，最後至少已移除「台灣是中國一部份」、以及表達反對中國對台動武的立場，我們台灣仍須繼續團結內部，並強壯自己來因應外在世界局勢的變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「美國政策沒變、變的是中國」布林肯批北京對台脅迫日增
    2022/05/27 05:31

    「美國政策沒變、變的是中國」布林肯批北京對台脅迫日增
    美重申 與台關係堅若磐石
    2022/05/12 05:30

    美重申 與台關係堅若磐石

    東區優雅指標 · 防疫健康升級　2-3房雙公園新精品
    我駐美代表處更名案利弊為何 學者各有不同看法
    2022/02/11 13:32

    我駐美代表處更名案利弊為何 學者各有不同看法
    自由開講》美國學校遭暴力恐嚇 反應有人見不得台美關係良好
    2021/12/14 11:52

    自由開講》美國學校遭暴力恐嚇 反應有人見不得台美關係良好

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    游錫堃樂觀看台美建交 國台辦氣瘋了
    2021/08/19 22:38

    游錫堃樂觀看台美建交 國台辦氣瘋了
    白宮若邀蔡總統出席民主峰會 胡錫進撂狠話：不排除導彈、轟炸機攻台
    2021/08/13 14:36

    白宮若邀蔡總統出席民主峰會 胡錫進撂狠話：不排除導彈、轟炸機攻台
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播