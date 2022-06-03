相隔7年再訪美 朱立倫抵達舊金山 僑胞黨員迎接

國民黨主席朱立倫及訪美團成員於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場，現場有超過20名海外黨員及僑胞到場接機。（國民黨提供）

2022/06/03 07:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫及訪美團成員於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場，現場有超過20名海外黨員及僑胞到場接機，睽違7年後再次造訪舊金山的朱立倫表示，感謝僑胞們熱情歡迎接待，很高興再度拜訪美國，也高度期待與廣大海外黨員及僑胞們共同相聚、交流意見。

國民黨文傳會副主委林家興指出，從華府趕來接機的國民黨駐美代表處副代表黃裕鈞、組發會海外部副主任鍾維君等人接機，場面簡單隆重、溫馨感人，朱立倫一行後續將立即開展拜會舊金山當地智庫及僑社行程，除了將走訪史丹佛大學胡佛研究所，與當地台灣問題研究社群的專家見面外，也將拜會金山國父紀念館、洪門致公總堂、美洲合勝總堂及美洲秉公總堂等歷史悠久的僑社，最後於佛斯特市的Crowne plaza Hotel與當地僑胞舉行僑宴，並會在僑宴前舉行公開記者會，說明此次訪美的期待。

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7年前曾以黨主席兼國民黨總統參選人身分造訪舊金山的朱立倫指出，很高興重返美國，也期待與廣大海外黨員及僑胞們共同相聚、交流意見。

朱立倫此行將率國民黨訪美團展開為期12天行程，除走訪舊金山、華府、紐約、洛杉磯等4個城市外，也將在華府親自主持國民黨駐美代表處的重啟，象徵國民黨「重返美國」。

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