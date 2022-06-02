挨楊志良批「草菅人命」 陳時中：政治活動不回應

愛心快篩連線前往疾管署陳情。（記者林惠琴攝）

2022/06/02 16:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署門口今（2）日下午十分「熱鬧」，先是「愛心快篩連線」1點半前往陳情，再來是前衛生署長楊志良聲援民團於2點現身，抗議政府「瀆職、貪腐」，甚至直批「政客草菅人命」；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，基本上，這是屬於政治活動的一環，跟疫情無關，「我也不回應」。

由多個團體組成的「愛心快篩連線」，今日到疾管署提出5大訴求，包含擴大公費快篩供應範圍和數量、全面控管調降市面快篩的價格、開放海外愛心快篩能批量進口、大幅增加台灣快篩的授權清單、延長快篩自用進口的政策期限。

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再來是「中華民國八百壯士捍衛中華協會」發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」活動，楊志良到場聲援，質疑「短短不到一個月的時間，因為貪腐政客的惡行，已有1300位無辜百姓就這樣地提前失去了生命，我們的國家到底怎麼了？我們的人民又該如何生存下去」？他甚至痛罵「這無良政府和衛福部陳時中及食藥署等眾多草菅人命的官員」。

對此，陳時中表示，基本上，這是屬於政治活動的一環，跟疫情無關，「我也不回應」。

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