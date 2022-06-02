強尼戴普勝訴「拿回人生」洪申翰：暴力受害者不分性別

強尼戴普贏得與前妻安柏赫德的誹謗官司。（美聯社、路透）

2022/06/02 18:22

〔記者陳政宇／台北報導〕好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）贏得與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司後聲明，陪審團「把我的人生還給了我」。對此，民進黨立委洪申翰今（2）日提醒，雖然這是互控對方誹謗的官司，但過程中可以看見，無論性別都有受到家庭暴力的風險。

洪申翰透過臉書表示，身為一名立法委員，除了和大家一起關心這場萬眾矚目的世紀官司，也要鄭重提醒大家現有政策和法令給予所有人的保障。許多男性朋友可能因為習慣性壓抑、不擅表達情緒困境等特質，導致男性受害人常常「難看見、難開口、難求助」。

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洪申翰指出，衛福部於2004年6月23日設立男性關懷專線，每日上午9時至下午11時免費提供線上諮詢服務，傾聽來電者訴說心情、討論其困擾及提供專業法律諮詢與資源轉介。根據衛福部家暴防治報告書，2016至2019年，每年受理約1萬8000通諮詢電話，深談服務約8400人次；分析2017年至2019年的諮詢議題，有5成電話是諮詢情緒問題，有2成是諮詢婚姻問題。

洪申翰提到，今天特別請辦公室致電到衛福部心理健康司，了解到市話、手機撥打男性關懷專線0800-013-999都是免付費；他並呼籲男性朋友，「打這支電話不是示弱，也不是顏面掃地，是諮詢專業協助！」

另外，洪申翰也指出，《家庭暴力防治法》第63之1條也規範，被害人年滿16歲，遭受現有或曾有親密關係之未同居伴侶施以身體或精神上不法侵害之情事者，準用家暴法許多條文。也就是說，家暴法的保護範圍不僅限於夫妻之間及父母子女，正在交往中、無論同居與否的情侶、和已經分手的情侶都適用。

談及昨日上路的《跟蹤騷擾防制法》，洪申翰特別提醒，新法明定，跟蹤騷擾是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，相關犯罪行為最高罰款50萬元，「希望新法上路可以保障更多人，減少不健康、不舒服的交往關係，並降低暴力行為發生的風險」。

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