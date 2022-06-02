批柯粉護主「搞雙標」 苗博雅諷：「柯能，別人不能」

苗博雅（圖右）今發文批評柯粉雙重標準，認為民眾黨立委蔡壁如和她同樣使用Google表單進行連署活動，但柯粉卻只對她大肆抨擊，讓苗不滿諷刺，這種「柯能，別人不能」的心態，沒資格站在道德高地指責他人。圖左為台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/02 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅今年1月發起「拒絕強迫推銷台北通」連署，批台北通APP原有個資隱私及數位足跡等疑慮，她今天發文批評柯粉雙重標準，認為民眾黨立委蔡壁如和她同樣使用Google表單進行連署活動，柯粉卻只對她大肆抨擊，她不滿諷刺，這種「柯能，別人不能」的心態，沒資格站在道德高地指責他人。

苗博雅在臉書發文說，今年初她發起《拒絕強迫推銷台北通》連署，請連署人留下手機、身分證前4碼，以便必要時可查核資料真實性，避免灌水，卻被一群柯粉批評使用Google表單有隱私和資安問題，「柯粉說，我沒有要求連署人登入Google帳號，有心人可以造假重複填寫」。

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苗博雅指出，民眾黨立委蔡壁如日前發起《我Ok，你先領！公費快篩免費領取連署活動》，同樣是使用Google表單進行連署，但只要求姓名、手機，也沒有要求連署人登入Google帳號。

苗博雅說，私人單位蒐集個人資料時，須依照個資法第8條第1項第5款，告知民眾請求刪除資料的方式，拒絕強迫推銷台北通的連署，她附上電話、email兩種聯絡方式，依法告知刪除資料通知管道，但還是被柯粉批評蒐集個資，「蔡壁如立委的連署，沒有依法告知民眾如何請求刪除資料呢」。

苗博雅認為，用同一個標準檢視，同樣都是使用Google表單工具，除了上述沒有依個資法告知刪除方式之外，自己並不認為蔡壁如的連署有嚴重的問題，反正沒有強迫推銷，願意連署的人就去連署，「當初來鬧我的柯粉，沒有一個用相同的力道去批判蔡壁如立委和民眾黨的百萬免費篩連署」。

苗博雅對此直呼不意外，直言自己擔任議員以來，「被鬧得越兇的問政題目，最終都會迴向到柯文哲或民眾黨，全部實現，無一例外。而來鬧我的人，當柯文哲或民眾黨實現我的問政時，都高呼政績好棒棒，也從來不會對當初來鬧我這件事感到絲毫的不好意思」。

苗博雅最後諷刺，這種「柯能，別人不能」的心態，跟其他政黨的極端信徒根本一樣，沒資格站在道德高地指責他人吧。

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