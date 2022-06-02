行政院向海致敬 過去2年清除13.8萬噸海廢垃圾

行政院長蘇貞昌主持院會聽取「向海致敬」政策執行進度，環保署今天表示，過去將近2年下來，全國約清理13.8萬公噸的海廢垃圾。（資料照）

2022/06/02 15:35

〔記者李欣芳／台北報導〕為維護海岸乾淨，行政院推動「向海致敬」政策，環保署今天表示，「向海致敬」政策執行以來，建立定期清、立即清及緊急清機制，統計民國109年至110年底，將近2年下來，全國約清理13.8萬公噸的海廢垃圾。

環保署指出，行政院整合9個中央部會，15個機關，並與19個臨海地方政府合作，建立「定期清」、「立即清」及「緊急清」機制，統計109年至110年底，全國約清理13.8萬公噸垃圾，依據民間團體調查，全國海岸垃圾現存量較108年約減少近4成，海岸清潔維護已見成效。

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環保署表示，在各部會合作定期清理頻率下，仍可能因人為、氣候或洋流因素造成髒亂，為了能立即清理，環保署建置「海岸清理資訊平台」，提供民眾通報「立即清」管道，即時通知海岸權管單位進行清理。針對緊急事件或颱風過後巡查，如烟花颱風過後緊急清理，經巡查各權管機關於7天內完成清理。

至於「源頭減量」及「去化回收」為向海致敬政策重點工作項目，也是減少海洋廢棄的有效方式之一，包含：「推行刺網實名制，規範刺網漁業漁具應標示漁船統一編號及建立流失通報機制」、「鼓勵漁民回收舊漁網具，並將海上作業產生的廢棄物及廢棄漁網具攜回港內之廢棄物暫置區」、「改良浮具取代保麗龍」、「蚵架再利用」等相關措施。

環保署與水利署也合作加強河川廢棄物攔除，109至110年共攔除河面垃圾22,651公噸，治標與治本同步並進，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

環保署表示，向海致敬政策推動迄今，海岸廢棄物清理及源頭減量工作，包括結合地方政府推動刺網漁業漁具實名制、漁港設置廢棄物暫置區及鼓勵回收機制，並加強河面廢棄物攔除，治標與治本同步並進，結合海岸廢棄物監測數據，滾動檢討，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

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