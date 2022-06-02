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    台美21世紀貿易倡議啟動 蘇貞昌：深具重大戰略意涵

    台美21世紀貿易倡議啟動，行政院長蘇貞昌表示，深具重大戰略意涵。（資料照）

    台美21世紀貿易倡議啟動，行政院長蘇貞昌表示，深具重大戰略意涵。（資料照）

    2022/06/02 14:08

    〔記者李欣芳／台北報導〕台美達成共識，決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，這項倡議是深化台美經貿關係的重要進展，彰顯台美互為彼此優先貿易夥伴，深具重大戰略意涵，未來各項議題如進一步完成談判，可以加速簽署貿易協定。

    蘇貞昌強調，面對獨裁霸權國家，民主陣營都有共識團結反制，彼此要積極合作；他請各部會創造與價值理念相近國家更多層次的緊密合作關係，台灣才能為印太地區繁榮穩定做出更大貢獻。

    「台美21世紀貿易倡議」啟動，將就貿易便捷化等11項議題展開談判，雙方約定6月底在華府舉行第一次會議。

    蘇貞昌今天在行政院會表示，台美啟動貿易倡議是突破性進展，政府解決許多障礙、做了許多努力才達成這樣的目標，例如開放符合國際標準的萊劑豬肉進口進口，另外也開放日本福島食品進口。他感謝行政院政務委員鄧振中以及駐美代表蕭美琴等人的努力。

    蘇貞昌表示，「台美21世紀貿易倡議」是台美互動新模式，這次嶄新的倡議不僅為簽署台美經貿協定擘畫完整路徑圖，有助台美發展出更全面、實質、領先，而且可長可久的經貿夥伴關係。對於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及印太經濟架構（IPEF）等區域經貿整合機制有很大助益，也再次彰顯台美互為彼此優先貿易夥伴，深具重大戰略意涵。

    各項議題如進一步完成談判，可以加速簽署貿易協定，也有助於台灣加入區域經貿組織。

    蘇貞昌也表示，台灣在全球供應鏈中具有不可或缺的關鍵地位，也使美國意識到必須強化與台灣的經貿連結，才能鞏固全球供應鏈韌性與安全，而台灣處在對抗獨裁政權的民主自由陣線最前線，在俄烏戰爭下，台灣全球戰略地位重要性更加明確。

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