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    重申親美路線從沒改變 國民黨主席朱立倫赴美訪問

    國民黨主席朱立倫早上搭機赴美訪問。（記者姚介修攝）

    國民黨主席朱立倫早上搭機赴美訪問。（記者姚介修攝）

    2022/06/02 12:18

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕國民黨主席朱立倫今天上午搭乘聯合航空班機赴美訪問，他在機場表示，國民黨跟美方有共識，彼此相互尊重，該見的朋友都會見到，此行訪美是為了政黨外交，表達國民黨與美國同為民主自由奮鬥可以共同合作的立場。

    朱立倫這次訪美主要會停留舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯。同行的還包括國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、文傳會副主委林家興等人，他們是搭乘今天上午9點50分起飛的聯合航空飛往前往美國舊金山的班機，預計12日返台。

    至於朱立倫此行訪美赴美會見哪些美方官員，對此朱立倫表示，國民黨跟美方有共識，彼此相互尊重，該見的朋友都會見到，並針對印太地區、兩岸之間、台美合作相關議題進行討論，朱立倫強調，不管是官員、行政部門、國會都予以尊重，也感謝美方的安排，

    有媒體問到，這次以黨主席身訪美，跟過去以總統候選人身份訪美的路線是否類相似。朱立倫則說，他於縣市長在任期間跟卸任之後都曾到過華府訪問，這次以黨主席身份訪美是為了政黨外交，表達國民黨與美國同為民主自由奮鬥可以共同合作的立場，至於總統候選人是另一個部分，等到未來國民黨、民進黨都提出總統候選人之後再與美方接觸。

    朱立倫也說，這次訪美的行程沒什麼不同，最重的是幫國民黨重返華府，以及重啟代表處，也會和美方行政部門、國會、政界、學界跟智庫還有四大城市僑界的老朋友見面。

    朱立倫表示，國民黨親美路線從沒改變，此次訪美是要再次確認跟美國同為自由民主國家、堅定民主自由的立場從沒改變。民進黨長期以來利用一黨的聲音、偏頗的意見在美國製造謠言迫害國民黨形象，民主國家不該如此，國民黨尊重民進黨在美工作，也請民進黨尊重台灣最大在野黨在美國的工作，不管是誰的代表處，大家應該一起為台海安全、兩岸和平、台美經貿議題等問題一起努力。

    國民黨選策會本周一公開建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，隔天遭徐志榮公開拒絕。對此朱立倫表示，國民黨已完成台灣主要縣市候選人的提名，苗栗這部分只是地方團結的過程，秘書長與選策會的成員再辛苦一點，等到更成熟團結後再來徵召，朱立倫強調常跟徐志榮委員聊天，苗栗提名的部分會幫他協調整合地方的問題。

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