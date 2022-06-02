誰傳假消息？台中市兒童疫苗施打率 引爆台中藍綠論戰

立法院副院長蔡其昌要台中市警察局長蔡蒼柏也查一下市長盧秀盧是否涉及造謠總統府染疫人數。（記者歐素美攝）

2022/06/02 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌特助蔡銘坤在臉書po出貼圖，指稱台中市兒童疫苗至5月31日只施打約7200劑，國民黨籍市議員羅廷瑋在議會質詢這樣是否屬於傳播不實消息？市警察局長蔡蒼柏表示，已構成惡、假、害的假消息標準；蔡其昌今天接受媒採訪時表示，大家質疑的是台中市校園施打率，「我們在講東，盧市長在扯西」，如果市警察局長認知有問題，盧市長在議會指稱總統府染疫人數有三分之一，事實上只有14%，是否也涉及惡意造謠？

網路流傳台中市兒童疫苗只施打約7200劑，市府澄清至5月31日下午3點止，台中市已施打7萬7290劑，因立法院副院長蔡其昌特助蔡銘坤在臉書po出該貼圖，國民黨籍市議員羅廷瑋昨在議會質詢指稱「這樣是否屬於傳播不實消息」？市警察局長蔡蒼柏表示，已構成惡、假、害的假消息標準。

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蔡其昌今天在外埔區會勘時接受媒體採訪時指出，「我們在講東，盧市長在扯西」，從頭到尾我想我們都很清楚，議會公開質詢有資料，媒體也有報導，我們從頭到尾都在講盧市長校園疫苗的施打，第一天1000多，第二天2000多，第三天3000多，加起來約7000多，很清楚呀，那張圖在網路上被轉傳，只是前言上沒有很清楚的標示校園，就是校園施打，因為那張圖是在議會質詢完後網路才有那張圖，所以沒有問題呀。

蔡其昌說，今天市議員跟盧市長要「到底校園前三天的打數字是多少」？剛剛我看到的數字恐怕7000都不到，所以大家在質疑的是說，市政府在校園疫苗的施打上會那麼慢，3天只打了7000多，那是大家挑戰的東西，結果「大家挑戰東，盧市長在解釋西，那你用西的答案來告訴東的人說你們那是造謠是抹黑，其實大家是在講東嘛，疫苗的校園施打率3天，事實上現在連7000都不到，應該清楚」。

蔡其昌還反批，「警察局長如果認知有問題的話，盧市長昨天不是在議會公然造謠說總統府確診的人數是三分之一，這個跟事實不符，總統府確診人數只有14% ，她講三分之一，這個也應該問一下蔡局長，盧市長也涉及惡意造謠」？

蔡其昌特助蔡銘坤在臉書貼圖兒童疫苗市府只施打約7200劑，蔡其昌坦承貼圖前言未標示清楚「校園」二字，但質疑他們在講東 ，市府在扯西。（擷取自網路）

市府針對網路貼圖，也以貼圖澄清。（擷取自網路）

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