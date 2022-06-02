誰傳假消息？台中市兒童疫苗施打率 引爆台中藍綠論戰
〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌特助蔡銘坤在臉書po出貼圖，指稱台中市兒童疫苗至5月31日只施打約7200劑，國民黨籍市議員羅廷瑋在議會質詢這樣是否屬於傳播不實消息？市警察局長蔡蒼柏表示，已構成惡、假、害的假消息標準；蔡其昌今天接受媒採訪時表示，大家質疑的是台中市校園施打率，「我們在講東，盧市長在扯西」，如果市警察局長認知有問題，盧市長在議會指稱總統府染疫人數有三分之一，事實上只有14%，是否也涉及惡意造謠？
網路流傳台中市兒童疫苗只施打約7200劑，市府澄清至5月31日下午3點止，台中市已施打7萬7290劑，因立法院副院長蔡其昌特助蔡銘坤在臉書po出該貼圖，國民黨籍市議員羅廷瑋昨在議會質詢指稱「這樣是否屬於傳播不實消息」？市警察局長蔡蒼柏表示，已構成惡、假、害的假消息標準。
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蔡其昌今天在外埔區會勘時接受媒體採訪時指出，「我們在講東，盧市長在扯西」，從頭到尾我想我們都很清楚，議會公開質詢有資料，媒體也有報導，我們從頭到尾都在講盧市長校園疫苗的施打，第一天1000多，第二天2000多，第三天3000多，加起來約7000多，很清楚呀，那張圖在網路上被轉傳，只是前言上沒有很清楚的標示校園，就是校園施打，因為那張圖是在議會質詢完後網路才有那張圖，所以沒有問題呀。
蔡其昌說，今天市議員跟盧市長要「到底校園前三天的打數字是多少」？剛剛我看到的數字恐怕7000都不到，所以大家在質疑的是說，市政府在校園疫苗的施打上會那麼慢，3天只打了7000多，那是大家挑戰的東西，結果「大家挑戰東，盧市長在解釋西，那你用西的答案來告訴東的人說你們那是造謠是抹黑，其實大家是在講東嘛，疫苗的校園施打率3天，事實上現在連7000都不到，應該清楚」。
蔡其昌還反批，「警察局長如果認知有問題的話，盧市長昨天不是在議會公然造謠說總統府確診的人數是三分之一，這個跟事實不符，總統府確診人數只有14% ，她講三分之一，這個也應該問一下蔡局長，盧市長也涉及惡意造謠」？