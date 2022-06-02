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    說總統府染疫3分之1遭總統府駁斥 陳世凱疑盧秀燕「放假消息」

    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據。（記者唐在馨攝）

    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據。（記者唐在馨攝）

    2022/06/02 07:33

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天在議會回應民進黨議員楊典忠質詢時，表示總統府確診人數佔3分之1，台中市府是50分之1，希望大家看待確診者要有同理心，但總統府發言人張淳涵昨晚則回應表示總統府染疫比例只有百分之14.7，對此，蔡其昌競選市長發言人陳世凱忍不住在臉書發文，質疑:盧秀燕是否也放假消息?

    對此，台中市府新聞局長鄭照新今早回應，表示盧秀燕市長引用之確診人數為總統府公布之公開資料，總統府組織法設三局三室三處及法規委員會，法定編制員額職員自 401 人至 469 人，此乃盧市長所引用母數之依據，張發言人所計算之母數列入「外包廠商」等等，比例定義界線與法定編制不同，台中市府尊重。

    鄭照新強調，盧秀燕在議會答詢時引用此數據，其用意乃在強調，議員質詢請多以同理心理解，中央地方行政機關同舟一命，共同面臨疫情挑戰，而非數字上的比較，我們共同的敵人是疫情，不是彼此。

    而昨天在議會質詢的民進黨議員楊典忠則回應，他昨天在議會質詢時，只是表示到 5月31市府員工確診隔離1078人，中市府29局處包括3位副市長有11人確診，約達3分之1，擔心是否會影響政務?有無做好分艙分流，未料他只是要問台中市府的情況，盧市長卻要扯到總統府，結果還數據錯誤。

    楊典忠說，他就是因為有同理心，才關切市府是否做好防疫，台中市的防疫總指揮中心，必需先照顧好自己的員工，沒想到盧市長聽不下去，結果引用數據還錯誤，他表示，希望盧市長面對議員質詢最好平心靜氣接受監督，問市政府卻講總統府，想轉移話題反而被總統府駁斥了，這就是不好好面對市府自己問題的結果。

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    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據。（記者唐在馨攝）

    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據。（記者唐在馨攝）

    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據，議員陳世凱則在臉書貼文質疑難道盧市長也放假消息?（取自陳世凱臉書）

    民進黨議員楊典忠昨天質詢關心中市府員工染疫情況，結果市長盧秀燕回答總統府染疫三分之一更嚴重，遭總統府駁斥數據，議員陳世凱則在臉書貼文質疑難道盧市長也放假消息?（取自陳世凱臉書）

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