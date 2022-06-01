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    首頁　>　政治

    蔡其昌批盧秀燕「心中只有政治鬥爭」 鄭照新：萬事莫如防疫急

    對於蔡其昌批評台中市長盧秀燕「心中只有政治的鬥爭」，新聞局長鄭照新說，萬事莫如防疫急，不要用對立角度。（記者蘇金鳳攝）

    對於蔡其昌批評台中市長盧秀燕「心中只有政治的鬥爭」，新聞局長鄭照新說，萬事莫如防疫急，不要用對立角度。（記者蘇金鳳攝）

    2022/06/01 17:21

    相關新聞連結：
    台中兒童疫苗搶打潮 蔡其昌批盧秀燕「心中只有政治的鬥爭！」

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天在中央開設的科博館兒童疫苗站批盧秀燕「心中只有政治的鬥爭」，台中市議員羅廷瑋則在市議會詢問她的看法，盧秀燕並未回應，新聞局長鄭照新則說，現在萬事莫如防疫急，中央跟地方是夥伴關係，不要用對立角度而是要用合作的角度，中市府要捍衛市民健康。

    羅廷瑋批評，台中人為了防疫而努力，但是立法院副院長蔡其昌今天卻說盧秀燕心中只有政治，還說台中市疫苗打得慢，對台中市都是傷害，全台中人一心都在拚打疫苗，這根本是整個民進黨都是「圍盧救蔡」，對於此言論，市府要澄清。

    羅廷瑋詢問衛生局，中央抽走8000劑疫苗，對兒童疫苗施打會不會有破口？

    衛生局長曾梓展說，原本中央給的疫苗剛好是100％，但是抽走8000劑就等只剩96％，但是因為並不是所有家長都會願意讓孩童施打疫苗，高中及國中施打第1劑就只有92％，預估各族群施打疫苗的比例約有5至10％不會施打，因此，雖然少了8000劑，應該還是足夠的。

    新聞局長鄭照新則說，台中市施打兒童疫苗速度是六都前3名，並不沒有施打速度緩慢，萬事莫如防疫急，中央跟地方是夥伴關係，不用對立角度而是合作的角度，中市府要捍衛市民健康。

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