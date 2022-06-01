台中兒童疫苗搶打潮 蔡其昌批盧秀燕「心中只有政治的鬥爭！」

針對國民黨及盧秀批評，蔡其昌與陳適安視察科博館大型兒童疫苗接種站時回應，自己一直幫台中防疫，批盧市長「心中只有政治的鬥爭」，不用一直抹黑。（記者蔡淑媛攝）

2022/06/01 10:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市輝瑞兒童疫苗搶打潮，連日遭綠營議員炮轟，市長盧秀燕批中央給的疫苗不足、國民黨指蔡其昌團隊造謠，蔡其昌今天視察科博館兒童疫苗大型施打站時反批盧市長「心中只有政治的鬥爭」、「腦袋都是政治的對抗」，強調從台中疫情開始升溫，從頭到尾都是在幫盧市長，「這個疫苗還有分中央、地方嗎」批盧與國民黨不用一直抹黑。

蔡其昌與中榮院長陳適安視察接種站時表示，台中疫情升溫，全力支持中榮協助中市開設大型PCR藥得來速，立刻調20台小型檢測儀給中榮，市府要捐快篩，他也請中央給快篩要快要足量，中市施打兒童疫苗，民代看到家長風雨中幫小孩排隊施打，私幼兒童有意願接種也沒有造冊，無法在校園有秩序施打，校園要打6萬劑，結果5月底只打7千多劑。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌認為台中施打「其實可以更快卻讓家長擔心、抱怨，他只好協助，與多名中市立委向行政院院長蘇貞昌爭取開大型兒童疫苗接種站，他強調，防疫沒有分中央、地方，他與中市立委爭取到了，她（盧秀燕）還開條件，疫苗不能占到地方的額度、醫療資源不能動用地方，「我實在聽不懂她在講什麼」，質疑「這個疫苗還有分中央、地方嗎？」

蔡其昌再指，中央給要台中12萬劑疫苗，先配發9萬多劑，後面馬上補，這週新疫苗抵台再撥補，補到13萬劑，再質疑「難道疫苗分中央地方嗎、難道你打不完藏在家裡，可以珍藏！」能讓台中的孩子每個人都打得到，不是解決方方法。

蔡其昌說，地方要開大型PCR篩檢站，不是中央的中榮去支援嗎，怒批盧「不能腦袋都是中央、地方，腦袋都是政治的對抗！」今天是幫她「我們有罵他嗎？還是怎樣，不用一直抹黑」，強調就是來幫忙，自己是副院長「用這個職位權利幫中市民解決問題，這麼簡單。」

蔡其昌又指盧秀燕如果兒童、校園疫苗規畫好、施打快，打到中央來不及給台中，就是妮罵的很對，但是給妳的疫苗還沒打完，就在分額度「桌上滿滿的菜還沒吃，就在想下一餐，菜在哪、要吃什麼」，喊話盧秀燕放下中央與地方、藍綠對抗與無謂的政治鬥爭，才能為城市好。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

蔡其昌與陳適安視察科博館大型兒童疫苗接種站開打。（記者蔡淑媛攝）

台中科博館大型兒童疫苗接種站開打，一早就湧入學童施打。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法