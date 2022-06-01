監委考察空軍幻象戰機戰備 雲母丶魔法飛彈陳展亮相

監委一行聽取幻象戰機彈藥武器介紹。（軍聞社提供）

2022/06/01 16:00

〔記者吳書緯／台北報導〕我國在1992年向法國採購60架幻象2000戰機，以及雲母、魔法飛彈等軍備，於1998年完成交機，歷年發生數起事故，已折損6架戰機、多位飛官殉職，幻象戰機後勤補保情況成為國人關注焦點。監察院長陳菊昨率監院外交及國防委員會監委昨天巡查空軍新竹基地，瞭解幻象戰機飛行管制、戰備與後勤維修情形，並針對國防事務提出建言，做為未來國防施政參考。

空軍二聯隊1架幻象2000單座戰機3月14日於台東近海墜毀，飛官黃重凱中校順利跳傘逃生獲救；監委賴鼎銘、葉宜津、林文程3月17日指出，幻象戰機發生多次戰機事故、飛行員殉職等不幸事件，事涉空軍戰力及飛行員寶貴生命安全問題，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

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監察院今日出刊的「監察院第6屆電子報第21期」提到監院外交及國防委員會為瞭解幻象戰機飛行管制、戰備與後勤維修情形，由召委賴鼎銘偕同陳菊及多位監委一行共20人，在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝中將及相關人員陪同下於5月31日巡察空軍新竹基地。

監委聽取聯隊及後勤維修現況簡報，實際視導後勤維修現況，於赴警戒室聽取警戒任務介紹後，赴飛管大坪視導幻象戰機及武器彈藥裝備陳展，旋即舉行綜合座談。據了解，外界所關心的幻象戰機零件補保、後勤維修、妥善率等議題，皆是座談會上所談及的內容。

國軍媒體「軍聞社」昨日也報導監委此項巡察行程，也特別註明此項活動為「日前排定的巡察行程」，並公布空軍對監委展示幻象戰機所使用的雲母、魔法飛彈，以及30機砲、彈藥等裝備的照片。

「軍聞社」報導提及，賴鼎銘表示，監院外交及國防委員會近期曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，十分關注國防安全，此次藉由空軍第二聯隊的巡察過程，期望進一步從中了解幻象戰機現況，共同為國防安全而努力。同時，在兩岸情勢緊張的當下，他也要對捍衛領空的飛行員，為了保衛國家安全，從事高風險的戰備任務，表達敬佩、感謝之意。

柏鴻輝表示，目前台海情勢因中共不斷的襲擾而趨於嚴峻，不僅造成區域緊張，也成為全球關注的焦點；國軍身為維繫區域和平穩定的一分子，24小時不鬆懈的戰備工作，務使國人安心，這是國軍的責任，更有賴全體官兵在每個工作崗位上的付出與貢獻。

國防部副部長柏鴻輝親自向陳菊一行人介紹幻象戰機。（軍聞社提供）

監察院外交及國防委員會巡察空軍新竹基地，並於機棚內合影。（軍聞社提供）

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