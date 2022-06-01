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    中國叫囂「台灣哪來總統」王定宇曝症頭：老是發病狂吠

    王定宇說，中國老是無法接受台灣真實存在的事實，每次必定發病狂吠、狂叫。（資料照）

    王定宇說，中國老是無法接受台灣真實存在的事實，每次必定發病狂吠、狂叫。（資料照）

    2022/06/01 15:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲率團訪台、拜會總統蔡英文，中國外交部發言人趙立堅卻聲稱，「台灣只是中國的一個省，哪來什麼總統」。對此，民進黨立委王定宇今（1）日直言，中國老是無法接受台灣真實存在的事實，每次必定發病狂吠、狂叫，只會成為國際麻煩製造者。

    達克沃絲1年內2度訪台，還佩戴梅花別針及美國參議院別針，象徵台灣與美國肩並肩的夥伴關係，卻引來中國的不滿。對此，王定宇今日受訪時表示，當重要的國際友人來台訪問，「中國一定會發病，狂吠、狂叫，稱台灣不是國家、台灣沒有總統」，這種病徵對中國不好，老是無法接受台灣真實存在的事實。

    王定宇說，台灣從里長到總統都是人民一票票選出來，如果中國無法接受事實，不斷狂吠、狂叫，除了把台灣愈趕愈遠外，對彼此關係沒有好處。中國不正常對待台灣，成為印太地區的不安定因素，成為國際麻煩製造者。這種損人不利己的做法來自於謊言，以及不承認台灣真實存在，對中國一點好處都沒有。他提醒中國做一個文明崛起的大國，不要成為老是發病狂吠的國家。

    王定宇也強調，台灣真實存在，台灣是民主、經濟繁榮發展、供應鏈的存在，更是友善國家的存在，若中國有自信承認接受，對中國、亞洲、世界都是好事。否則，每次只要有重要朋友來台灣，中國就喊沒台灣沒總統、不是國家，偏偏中國來台灣還是要申請簽證，「沒有一秒、沒有半刻中國統治台灣，接受這個事實吧！你會活得比較身心健康一點」。

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