徐志榮婉拒 苗栗縣長選舉國民黨暫緩徵召但未放棄

國民黨原擬今日中常會徵召立委徐志榮（見圖）參選苗栗縣長，但因昨日徐志榮出面表態拒絕接受徵召，黨內高層臨時決定煞車，下午的中常會將不會有徵召戲碼，僅會安排副主席夏立言專題報告黨主席朱立倫訪美行程。（資料照）

2022/06/01 13:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨原擬今日中常會徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但因昨日徐志榮出面表態拒絕接受徵召，黨內高層臨時決定煞車，下午的中常會將不會有徵召戲碼，僅會安排副主席夏立言專題報告黨主席朱立倫訪美行程。

據了解，儘管徐志榮婉拒，但朱中央至今仍未決定放棄這一張牌，將會持續協調、溝通，原本也就沒有一定要在朱立倫訪美前就完成苗栗縣長選舉徵召案。

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擔任中央選策會召集人的國民黨秘書長黃健庭下午向中常會報告指出，國民黨在苗栗縣有優勢，也有決心守住苗栗執政權，目前地方上有幾位同志有參選意願，但支持者對於這幾位人士呈現高度分歧的狀態，他與選策會成員在過去2個月時間，不斷在地方徵詢、溝通、協調工作，直到最近總算慢慢整合出一些基本共識，前天選策會也召開正式會議並決定建請中央徵召國民黨立委徐志榮。

黃健庭強調，在過程中，徐志榮的民調一直都是最高，也是幾位人選中比較能夠普遍獲得支持的人選，做為負責任的政黨，國民黨希望提出最優秀、最具勝選實力的人，但由於徐志榮先前已經多次向其他有意參選人表達沒有參選意願，甚至鼓勵別人多加油，因此如果立即接受徵召，當然很為難，選策會也能理解這個狀況，因此，選策會決定再給徐志容一些時間考慮，希望不論中央或地方都能多給徐志榮鼓勵，等待時機更成熟時，再重提苗栗縣長徵召案。

國民黨主席朱立倫則說，選策會有其功能與責任，雖然已經根據地方輿情、共識及民調結果，認定徐志榮最優秀，但徐志榮目前還有考量與困難，黨中央會持續溝通，待全案更完整、成熟後再提報中常會。

朱立倫明將啟程訪美，預計將造訪紐約、華盛頓、舊金山、洛杉磯等地，除為該黨駐美代表處揭牌，與美國國安會、國務院、國防部等相關重要官員會面，造訪史丹佛大學胡佛研究所，與僑界見面，朱立倫還將在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說。

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