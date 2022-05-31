昨30架共機襲擾空域影響訓練？ 空軍：基本上沒有特別關係

空軍官校一架AT-3教練機，31日上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，機上學官少尉徐大鈞死亡。空軍參謀長黃志偉出面說明事件經過。（記者羅沛德攝）

2022/05/31 12:05

〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍昨於美國參議員訪台之際，派出30架軍機擾我西南防空識別區。而空軍官校1架AT-3型機於今日執行飛行訓練時失事；空軍參謀長黃志偉中將表示，共機侵擾我國防空識別區，國軍均運用聯合情監偵作為，無論是派遣飛機，或是飛彈部隊監控，或是監測單位應處，但與空軍官校的訓練，「基本上沒有特別的關係」。

空軍官校1架AT-3教練機，今天上午8點3分起飛進行飛行訓練，8點8分失聯，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，警消單位趕往搜救，確認機上學官少尉徐大鈞已死亡；空軍司令部召開臨時記者會，由空軍參謀長黃志偉中將說明，

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黃志偉說，目前空軍官校飛行指揮部的基本組、戰鬥組、空運組，所有的飛行訓練都暫時停止，現場看到情況是飛行員的忠骸是在飛機殘骸附近，飛行員是否隨機墜地還需要判斷，但是空軍沒有接收到人員跳傘的無線電訊號。

飛機失事可以分為人為、天候、機械三個因素；針對今日岡山地區天氣，黃志偉簡報，岡山基地在7時、8時，均為能見度7浬，雲幕高8000呎，符合訓練標準。岡山基地每天都會有驅鳥，今日詳細鳥況情況仍在彙整中，但黃志偉強調，必定是沒有大批鳥類過境，低風險的情況下才會起飛。

至於飛機狀態，黃志偉說，失事的AT-3型，機號0852，機身時間為6068:50小時，上次執行週檢出站時間為2022年2月17日，出站後迄今已飛行77:55小時，近一年無重大修護事件。

黃志偉說，徐大鈞今天是單飛科目，也是第二次的航線單飛，空軍官校戰鬥組的學官，經過第一階段鑑定合格，會做第一次單飛，之後再經過相當訓練，進行第二次單飛。

黃志偉解釋，徐大鈞於5月18日第一次單飛合格之後，又進行了5架次的雙座飛行訓練，今天在單飛之前，先由教官帶飛做三次起落，教官確定正常才下飛機，再由徐大鈞執行單飛，進行飛機基本起落，在外三邊準備進入機場衝場就失聯，都還沒做第一次觸地重飛動作， 而在報告點上報告飛機狀況正常後，接著光點就消失。

黃志偉說，徐大鈞今年23歲，設籍新北市、未婚，空軍官校110年班，目前為空軍官校少尉學員，飛行總時數為116:20小時，AT-3型機的飛行時間為24小時，在體檢、航空生理、求生訓練均合格。目前家屬已經與空軍司令劉任遠一同搭專機赴岡山處理後續。

空軍官校一架AT-3教練機，31日上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，機上學官少尉徐大鈞死亡。圖為空軍司令部說明情形。（記者羅沛德攝）

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