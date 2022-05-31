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    以色列媒體登吳釗燮專訪 中國大使館致電威脅下架遭拒

    「耶路撒冷郵報」刊登外交部長吳釗燮專訪，竟遭中國大使館威脅下架。（翻攝自「耶路撒冷郵報」網站）（記者呂伊萱攝）

    「耶路撒冷郵報」刊登外交部長吳釗燮專訪，竟遭中國大使館威脅下架。（翻攝自「耶路撒冷郵報」網站）（記者呂伊萱攝）

    2022/05/31 10:37

    〔記者呂伊萱／台北報導〕「耶路撒冷郵報」30日刊登外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮表達對中國威權主義擴張、可能進犯台灣的擔憂，並示警以色列避免過度依賴中國。報導刊出不久，「耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨（Yaakov Katz）推文透露，他接到中國大使館電話，要求撤下該篇報導，否則將與該媒體斷絕往來並降級與以色列的關係。不過卡茨也說，報導將原封不動維持刊登。

    擁有以色列最大發行量的英文日報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）週一登出吳釗燮專訪 。吳釗燮在訪問中表示，台灣在中國威權主義擴張的前線，除了台灣，中國也試圖擴張到東海、南海等區域。

    對於中國可能進犯台灣，吳釗燮強調，台灣有自我防衛責任，並希望與美國進行更多的安全合作，包括提供足夠的防禦性武器和人員訓練。吳釗燮並表達，我方觀察到中國持續升高對台灣的軍事威脅，他擔憂中國在俄烏戰爭中吸取「錯誤的教訓」，亦即透過俄烏戰爭過程加以改善自身，若是如此，中國奪取台灣的決心恐將更堅定。

    吳釗燮並說，台灣在軍事和外交上做好準備，並盡力與世界做朋友，例如正努力擴大與東歐國家和波羅的海國家的友誼，也在加強與加拿大、澳洲、日本等國的關係。吳釗燮也說，以色列與台灣是對自由民主人權有共同信念，是理念相近的國家。以色列捍衛自己的決心，更一直是台灣的榜樣，台灣希望與以色列建立更好的關係。

    最後，吳釗燮也向以色列提出建議指出，與中國打交道時，永遠不該接受。且中國時常將貿易武器化，中國對待立陶宛、捷克與澳洲都是例子。與專制國家生意往來時，應謹慎避免這種商業關係傷害國家安全。吳更引述一美國外交官說，「當中國對你生氣時，代表你正在做正確的事情」。

    耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨（Yaakov Katz）推文：

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