以色列媒體登吳釗燮專訪 中國大使館致電威脅下架遭拒

〔記者呂伊萱/台北報導〕「耶路撒冷郵報」30日刊登外交部長吳釗燮專訪,吳釗燮表達對中國威權主義擴張、可能進犯台灣的擔憂,並示警以色列避免過度依賴中國。報導刊出不久,「耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨(Yaakov Katz)推文透露,他接到中國大使館電話,要求撤下該篇報導,否則將與該媒體斷絕往來並降級與以色列的關係。不過卡茨也說,報導將原封不動維持刊登。

擁有以色列最大發行量的英文日報「耶路撒冷郵報」(Jerusalem Post)週一登出吳釗燮專訪 。吳釗燮在訪問中表示,台灣在中國威權主義擴張的前線,除了台灣,中國也試圖擴張到東海、南海等區域。

對於中國可能進犯台灣,吳釗燮強調,台灣有自我防衛責任,並希望與美國進行更多的安全合作,包括提供足夠的防禦性武器和人員訓練。吳釗燮並表達,我方觀察到中國持續升高對台灣的軍事威脅,他擔憂中國在俄烏戰爭中吸取「錯誤的教訓」,亦即透過俄烏戰爭過程加以改善自身,若是如此,中國奪取台灣的決心恐將更堅定。

吳釗燮並說,台灣在軍事和外交上做好準備,並盡力與世界做朋友,例如正努力擴大與東歐國家和波羅的海國家的友誼,也在加強與加拿大、澳洲、日本等國的關係。吳釗燮也說,以色列與台灣是對自由民主人權有共同信念,是理念相近的國家。以色列捍衛自己的決心,更一直是台灣的榜樣,台灣希望與以色列建立更好的關係。

最後,吳釗燮也向以色列提出建議指出,與中國打交道時,永遠不該接受。且中國時常將貿易武器化,中國對待立陶宛、捷克與澳洲都是例子。與專制國家生意往來時,應謹慎避免這種商業關係傷害國家安全。吳更引述一美國外交官說,「當中國對你生氣時,代表你正在做正確的事情」。

耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨(Yaakov Katz)推文:

Didn’t take long. Got call from Chinese embassy. Apparently I’m supposed to take down the story or they will sever ties with the @Jerusalem_Post and downgrade relations with the State of Israel. Needless to say, story ain’t going anywhere. https://t.co/BypRMTbc6W