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    議員財產申報上網公開 公督盟：希望掃除地方政治藏汙死角

    公督盟今指出，將持續監督地方政治人物財產申報資料，號召民眾共同監督，希望掃除地方政治藏汙的死角。圖為5月3日公督盟舉辦財產申報法修法倡議記者會。（資料照，記者田裕華攝）

    公督盟今指出，將持續監督地方政治人物財產申報資料，號召民眾共同監督，希望掃除地方政治藏汙的死角。圖為5月3日公督盟舉辦財產申報法修法倡議記者會。（資料照，記者田裕華攝）

    2022/05/30 17:54

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並適用於今年底地方選舉。公督盟今指出，此次修法是落實陽光法案一大步，將持續監督地方政治人物財產申報資料，號召民眾共同監督，希望掃除地方政治藏汙的死角。

    現行「公職人員財產申報法」僅規定，總統、副總統、五院正副院長、政務人員、立委、直轄市長、縣市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告；而直轄市議員、縣市議員的財產申報資料並未公開上網，民眾只能親赴監察院查閱，且有諸多限制。

    為此，立法院院會今三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定未來直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年；此外，三讀通過條文規定，修正條文將於公布日施行，意即今年底地方選舉將可適用。

    公督盟今表示，感謝不分朝野、行政立法共同回應公督盟的訴求，直轄市議員、縣市議員（含候選人）的財產申報資料應上網公告，亦讓條文能即時適用於年底的地方大選，此次修法是落實陽光法案一大步，也將持續監督地方政治人物財產申報資料，號召民眾、媒體共同針對公開內容，進行監督，希望掃除地方政治藏汙的死角。

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