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    高嘉瑜：北市長選戰「三腳督」 民進黨穩住基本盤有機會勝選

    高嘉瑜分析，民進黨若穩住基本盤、拉到中間選民，就有機會拿下北市。（資料照）

    高嘉瑜分析，民進黨若穩住基本盤、拉到中間選民，就有機會拿下北市。（資料照）

    2022/05/30 16:44

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北市長選戰形成3強角逐態勢，國民黨提名立委蔣萬安，台北市副市長黃珊珊料將出戰，而民進黨則按徵召節奏、不急著亮牌。對此，民進黨立委高嘉瑜今（30）日分析，目前蔣萬安聲勢下滑、黃珊珊聲勢上漲，民進黨若穩住基本盤、拉到中間選民，就有機會拿下。

    針對台北市長選情，高嘉瑜今日接受網路節目「新聞不芹菜」視訊專訪時認為，台北市對民進黨來說非常重要，也有機會可以拿下，畢竟是難得的「三腳督」，以目前狀況來說，民進黨穩住基本盤，如果能拉到中間選民一定有幫助。

    高嘉瑜分析，衛福部長陳時中在防疫尾聲的此刻，確實表現不如預期，所以必須看疫情何時從高峰下來，疫情是否能順利收尾，如果跟各國相比還不算太差的話，陳時中可能就有機會搭上選戰列車。

    高嘉瑜強調，無所任大使林佳龍現在也做好準備，對民進黨只要有好的人選都是好事，黨內也會用民調來推人選，要拿下40%並不困難，若黃珊珊能拿15%，就有機會選上，所以疫情跟黃珊珊的支持度都是關鍵。

    談到藝人郭彥均先前分享「看到這麼多孩子就這樣走了」貼文，行政院長蘇貞昌隨後下令追查假消息散播的部分，高嘉瑜認為，疫情的死亡案例，很多跟醫療無法及時應付有關，而每個人的離開都令人難過，且自己父母親也有確診，相信有孩子的家長們，會有緊張感也是可想而知。相信政府可以理解親人離去的傷痛，但是在事情處理上確實沒有好好說清楚，且也有可能是擔心郭彥均發言，會導致許多民眾紛紛跑去醫院，影響醫療量能，造成額外問題。

    高嘉瑜指出，重點是政府需查清訊息的背景，是否為有組織、有計劃的惡意散布，故意用農場文，企圖干擾、影響防疫，或造成社會恐慌不安的惡意假訊息。必須讓民眾了解到資訊會造成國安危機，但政府在面對疫情時，也要有同理心，而媒體有時會不小心曲解原意，讓外界以為政府是想要譴責說「很多孩子都走了」這種話的人。

    高嘉瑜坦言，自己很能體會郭彥均的心情，公眾人物發言也要小心，相信郭沒有惡意，是對疫情有感而發，臉書被灌爆，郭應該也是始料未及，「現在台灣的風氣有時就是這樣，自己的臉書也很常被灌爆，或是被很多粉專同時攻擊，但會告訴自己別想太多，知道自己在做什麼就好，如果為了某些人的言論而鬱鬱寡歡，反而是中了圈套」。

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