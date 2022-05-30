南市安南區超級戰區 時力擬提名「陳建大明」參選議員

陳建大明可望代表時力參選安南區市議員。他表示，他有參選意願，也已做好準備。（資料照）

2022/05/30 15:56

〔記者蔡文居／台南報導〕年底台南市議員選舉，目前時代力量已提名2席，預計下個月將再提名1席，投入安南區市議員選舉。獲徵詢的「陳建大明」表示，安南區隨著人口增長，出現不少新的課題待解決，他有參選意願，也已做好準備，是否代表時力參選，就依時力的程序進行，時力暫定將於6月6日正式公布。

安南區人口約20萬人，為台南市第二大行政區，年底市議員選舉應選名額6席。其中，除了民進黨、國民黨及無黨籍現任議員外，台灣基進、台灣民眾黨，甚至具綠黨背景的參選人都將投入參選，加上時力投入參選，目前有意參選者多達10餘人，包括正副議長也都在安南區參選，可說是超級戰區。

請繼續往下閱讀...

陳建大明原名陳建明，是一名藝術家，擔任台南市空污防護自救會召集人，也曾任台南社區大學研究發展學會理事長，長期投人及關注台南的公共議題，最近正式加入時代力量政黨，並改名為陳建大明。

時力台南黨部辦公室主任洪國峰今天表示，時力目前已提名中西北區及永康區共2席，目標是提名3席，在議會成立黨團。時力有跟陳建大明接觸，是否提名他參選將由黨中央公布。

陳建大明表示，要出來參選並非為了當官，而他也沒有那麼多錢，資源也有限，安南區人口快速增加、房價高漲，空污、工業區密集、交通等問題都是安南區未來要面臨的課題，在此關鍵時刻如果沒有人出來，令人憂心。

他支持時力，因為時力長期關注環境、勞工、婦女及民生等議題，反對黑金派系、捍衛台灣主權，因此他已加入時力，但也希望各政黨一起加油，向上提升，因為大家在台灣這塊土地上都是一個生命共同體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法