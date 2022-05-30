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    明定工作時數、放寬兼職規定 公務員服務法修正案三讀通過

    立法院院會今（30）日三讀通過「公務員服務法修正案」。（資料照）

    立法院院會今（30）日三讀通過「公務員服務法修正案」。（資料照）

    2022/05/30 12:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日三讀通過「公務員服務法修正案」，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時，每週應有2日休息日。延長辦公時數每日不得超過12小時，每月不得超過60小時；但若為搶救重大災害等狀況，延長上限則由總統府、國家安全會議及五院分別定之。此外，本次修法也放寬公務員兼職規定。

    考試院提案指出，考量公務員行為義務、規範密度及其適用範圍，須契合時代需要及社會環境變遷適度調整，因此就公服法的適用對象、公務員服從義務、發表言論、經商投資、兼職限制，以及因應大法官第785號解釋之意旨，提出修法。

    公服法第4條原規定，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。本次修法則修正為：公務員未經機關、機構同意，不得以代表機關、機構名義或使用職稱，發表與其職務或服務機關、機構業務職掌有關之言論。

    三讀條文指出，公務員應依法定時間辦公，不得遲到早退，每日辦公時數為8小時，每週為40小時，每週應有2日休息日。上述辦公時數及休息時數，包括總統府、國安會、各級學校主管機關、行政院等單位，在不影響為民服務原則上，可以予以調整。

    另，公務員延長辦公時數加班，每日不得超過12小時，每月不得超過60小時，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，其延長辦公時數的上限，由總統府、國安會及五院分別定之。此外，輪班公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間；但因業務需要、特殊情形，不在此限。

    新法也放寬公務員兼職規定。三讀條文載明，公務員除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種類行為的業務。但於法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性之工作，且未影響本職工作者，不在此限。

    另，新法也載明，公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產之處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價。

    不過，上述行為也有但書，若對公務員名譽、政府信譽、其本職性質有妨礙或有利益衝突者，不得為之。

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