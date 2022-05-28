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    游淑慧為徐巧芯緩頰「誰沒違停過」 網友笑：豬隊友最佳示範

    游淑慧替徐巧芯緩頰，直呼徐沒有特權施壓，「這就是一個違停而已，誰沒有違停過」，此番言論引發網友熱議，笑說根本是「豬隊友最佳示範」。（資料照）

    游淑慧替徐巧芯緩頰，直呼徐沒有特權施壓，「這就是一個違停而已，誰沒有違停過」，此番言論引發網友熱議，笑說根本是「豬隊友最佳示範」。（資料照）

    2022/05/28 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，外界質疑對員警施壓，警方昨晚則公布密錄器畫面還原現場，再度引發議論。對此，同黨議員游淑慧替徐巧芯緩頰，直呼徐沒有特權施壓，「這就是一個違停而已，誰沒有違停過」，此番言論引發網友熱議，笑說根本是「豬隊友最佳示範」。

    看完徐巧芯紅線違停密錄器畫面後，同樣身為北市議員的林穎孟以心理學、社會學分析影片中徐巧芯藉由權力施壓的過程，列舉徐六項「權力壓迫」；另一名北市議員林亮君也發現疑點，指出徐巧芯原本對外稱自己「步出餐廳時忘了戴好口罩」，但影片證實她是出餐廳時為表明身分才把口罩拉下，這難道不是施壓嗎？高市議員黃捷也點出徐巧芯對員警稱「我們再回去講」、「我不缺900塊！」等言論，直批「這不是施壓，什麼才叫施壓？」

    綜合媒體報導，游淑慧受訪時替徐巧芯緩頰：「沒有必要施壓，這就是一個違停而已，誰沒有違停過，誰沒有吃過違停的罰單，要去調閱密錄器等等，上升到特權施壓，我真的覺得太荒謬了。」

    游淑慧相關言論引發PTT網友熱議，不少人傻眼直呼「這個護航也太廢了吧...笑爆」、「違停過的人很多 跟警察報名字說回去講的不知道幾個」、「誰沒違停過？我沒違停過，游淑慧這句話噁心」、「豬隊友最佳示範XD」、「誰沒違停過 但又有誰敢跟警察說車上有人 回去再講？」、「很多人都沒違停過 游淑慧根本不配當議員」、「沒違停的都可以來扔石頭」。

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