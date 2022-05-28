違停被指施壓警察 徐巧芯道歉：檢討自己太多嘴造成誤會

台北市議員徐巧芯記者會。（記者方賓照攝）

2022/05/28 11:48

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器，徐巧芯今上午現身台北市議會說明，強調自己違規停車是錯誤示範，她沒覺得是對的，也多次道歉，當時也有說若語氣讓員警感到不舒服，她願意道歉，未來會更加謹慎，如今她的態度也一樣，她也檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，最後再次對造成的紛擾對外道歉，未來一定改進。

徐巧芯表示，今天心情輕鬆，關於密錄器公布的時間點，她要說明，19日下午就有向信義分局表達要公布影片，但當時得到的回覆是案件在調查中，還談到給員警一個機會，由於該事情她自己也有責任，也避免未來員警升遷或被告瀆職，因此她也不再要求公布，後來信義分局說，由看過密錄器的警員說明整起案件。

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徐巧芯指出，媒體人周玉蔻接連幾天在政論節目上談論此事，也不斷傳訊息騷擾台北市政府的員工，造成警察局困擾，於是在昨天晚上7時30分主動和警察局聯繫，希望他們能公布密錄器，由於自己本身只有調閱的權利，沒有公布的權力，或許警方本來就有同樣的想法，所以在晚間9時發布影片。

徐巧芯強調，對於外界各種檢驗她都接受，也能了解外界看完影片後的所有質疑，包含認為她施壓，但她絕對沒有這個意思，可以聽得出來她的語氣平和，可能是說者無心、聽者有意，她也會檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，「我是公眾人物，受到大家公評很合理，各種檢驗我都接受」。

台北市議員徐巧芯今上午現身議會說明。（記者方賓照攝）

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