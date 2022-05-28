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    林佳龍爭戰台北市長？綠委：黨內團結力拚勝選應不致形成「龍中對」

    林佳龍（右）與陳時中（左）都被視為代表民進黨角逐台北市長的熱門人選。（資料照）

    林佳龍（右）與陳時中（左）都被視為代表民進黨角逐台北市長的熱門人選。（資料照）

    2022/05/28 10:20

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未掀牌，部分英系力挺衛福部長陳時中參選，無任所大使林佳龍27日拋出「首都12大政策願景」被視為備戰起手式，雙方各有擁護者。對此，民進黨立委何志偉表示，無論最後出線的是誰，黨內一定團結力拚勝選，林佳龍不致與陳時中形成「龍中對」。

    台北市長選戰形成3強角逐態勢，國民黨提名立委蔣萬安，台北市副市長黃珊珊料將代表台灣民眾黨出戰，而民進黨則按徵召節奏、不急著亮牌。林佳龍邀集智庫和學者擬定首都12大政策願景，預計1個月內陸續推出，外界視為是搶佔布局先機。

    林佳龍幕僚透露，由於國民黨母雞已出爐，林佳龍秉持學者性格及從政歷練，邀集專家共同研擬首都願景，盼綠營能端出一套周詳的政策規劃，提升選戰高度，避免充斥政治口水，不管是誰被徵召參選，都能參考運用。

    另外，林佳龍若參選台北市長，需依法在7月25日前遷妥戶籍。幕僚坦言，內部的確慎重評估此事，時間點仍待提名人選明朗後再作決定。

    何志偉觀察，國民黨參選人蔣萬安論述較為空洞，林佳龍實戰經驗成果豐碩，兩造相較高下立判。無論最後出線的是誰，黨內一定團結力拚勝選，林佳龍不致與陳時中形成「龍中對」。

    至於林佳龍此舉是否影響黨內提名時程，兼任民進黨發言人的立委林靜儀回應，黨內同志有很多優秀的論述，都能作為參考，但黨中央的提名會按照既定步調，由黨主席和選對會進行徵召作業。

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