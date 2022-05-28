國民黨駐美代表處6/8揭牌 朱立倫訪美期間視訊坐鎮中常會

國民黨主席朱立倫6月2日將飛往美國訪問，並為該黨駐美代表處揭牌。 （資料照）

2022/05/28 09:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫6月2日將飛往美國進行訪問，並為該黨駐美代表處揭牌，這趟訪美之行連同往返搭機、返國後隔離，總計12天，國民黨副主席夏立言也將隨朱訪美，期間會有2次固定週三召開的國民黨中常會，雖然留下來「看家」的還有另一位副主席連勝文，但主持中常會工作，朱立倫不打算假手他人，將透過網路視訊方式坐鎮。

據了解，位於美國華府的國民黨駐美代表處將於當地時間6月8日上午舉行揭牌儀式，台北8日下午2點要召開中常會，由於華府與台北時差12個小時，屆時朱立倫等在美人員要在當地時間凌晨2點熬夜開會，白天再參加駐美代表處揭牌。

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據透露，屆時美方AIT高層將受邀到現場祝賀，至於美方出席人員名單，目前尚未確定，但推測應包括國會議員、智庫以及負責亞太事務的相關官員。

此外，由於駐美代表處揭牌的前一天6月7日，剛好是朱立倫的生日，朱立倫在生日過後的第一件事情，就是為自己全力推動恢復設置的駐美代表處「開箱」，黨內人士說，可謂別具意義，而且7日當天隨行及駐美代表處人員，也會在當地幫朱立倫安排一個特別的生日。

在朱立倫出訪前一天，國民黨將在6月1日中常會，以專題報告的型式，對外說明朱立倫的訪美行程，將隨行的夏立言與國際事務部主任黃介正也會接受媒體訪問說明，另一位隨行黨務幹部還有文傳會副主委林家興。

朱立倫一行人將走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山，在華府停留的時間最長，除為駐美代表處揭牌，與美國國安會、國務院、國防部等相關重要官員會面，造訪史丹佛大學胡佛研究所，與僑界見面，朱立倫還將在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，布魯金斯研究院近日也已預告當地時間6日將舉辦朱立倫的公開演講座談「台灣的前進之路：與國民黨主席朱立倫對話」。

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