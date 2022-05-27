放寬無居留資格港澳居民來台讀高中 立院付委審查

政府為吸引優秀學生來台就讀，因此放寬無在台居留資格的港澳學生來台就讀高中及五專，教育部修正「香港澳門居民來台就學辦法」部分條文；此項行政命令列入今日立法院院會的報告事項，交付教育及文化委員會審查。（資料照）

2022/05/27 17:30

〔記者吳書緯／台北報導〕政府為吸引優秀學生來台就讀，因此放寬無在台居留資格的港澳學生來台就讀高中及五專，教育部修正「香港澳門居民來台就學辦法」部分條文；此項行政命令列入今日立法院院會的報告事項，交付教育及文化委員會審查。依規定，立院各委員會審查行政命令，應於院會交付審查後扣除立院休會期間的3個月內完成，逾期未完成者，視為已經審查。

「香港澳門居民來台就學辦法」部分條文修正查照案已列入今日立法院院會報告事項，經朝野無異議，交付立法院教育及文化委員會委員會審查；而依據「立法院職權行使法」規定，各委員會審查行政命令，應於院會交付審查後3個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查。但有特殊情形者，得經院會同意後展延；展延以一次為限。而此項期間，應扣除休會期日。

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教育部4月25日函送立院，為修正「香港澳門居民來臺就學辦法」部分條文，指出此條文已在同日修正發布；教育部在修正條文說明指出，為吸引優秀香港及澳門學生來台就讀，因此放寬港澳學生來台就讀高中及五年制專科學校，並考量未成年港澳學生在台生活照顧與管理規定，得以校長、學校董事長、校董擔任其在台監護人，每人以擔任5位港澳學生在台監護人為限。

修正條文明定，境內外港澳學生申請高中、五專，應於各校指定期間，逕向各校申請入學，各校申請入學，經審查或甄試合格者，發給入學許可，並備妥相關證明文件。

修正條文也明定，考量於境內外以就學名義來台就讀高中者，未滿18歲情形，且父母無法隨行來台照顧生活起居之虞，因此規定以學校校長、學校董事長、校董擔任在台監護人，不限直系親屬擔任其監護人。

此外，現行辦法規定，港澳生在台居留未滿一年自請退學者，有重新申請在台就學之機會，考量港澳生如接受師大僑生先修班之先修教育1年再入學大學，則將超過1年之規定，因此放寬在台期間未滿2年者得以適用。

針對政府開放不具有居留資格的港澳居民來台就讀高中，民進黨立委邱志偉日前曾質疑，開放十來歲、心智尚未成熟的港澳生來台念書，在台監護人是不熟悉的校長或校董，一旦學生不能適應環境，又需要家人照料，最後「個案變通案」，普遍放寬這些港澳高中生的家長來台依親居留，又造成國安危機。

此外，邱志偉說，這些港澳生來台念高中，畢業後將循一般管道報考台灣大專院校，將會排擠本地生的名額、就學權益、資源等。

民進黨立委賴瑞隆日前表示，香港已經不是台灣所熟悉的「民主自由香港」，是中國高度控制下的香港，當沒有萬全把握前，任何開放港人權益時都要小心，而港澳高中生相對年輕，但是他們以及周邊的親友，未來都有可能作為中國運用的工具，相關單位宜謹慎小心處理，畢竟目前香港處在中國高度控制下，還是要保持戒慎小心態度，才能保證台灣安全。

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