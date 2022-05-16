放寬港澳高中生來台引國安憂慮 陳明通：要有制度自信心

國安局長陳明通立院備詢。（記者廖振輝攝）

2022/05/16 11:35

〔記者吳書緯／台北報導〕教育部日前公告，放寬「香港澳門居民來台就學辦法」，開放不具有居留資格的港澳居民來台就讀高中，引發各界憂心國安問題；曾在台大任教的國安局長陳明通今表示，「我有很多陸生」，並強調中國學生來到台灣以後，思想就開放了，這時候誰在教育誰，這就很清楚了，所以台灣要有制度自信心。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；民進黨立委林靜儀質詢時指出，港澳情勢已經今非昔比，中國在香港推動國安法，並自2012年要求全港中小學懸掛五星旗、推行讚揚中國共產黨以及民族主義歷史的洗腦課程，對於港澳高中生是否有影響，以及開放港澳學生來台就讀高中，有無國安疑慮。

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針對洗腦課程對於學生的影響，陳明通坦言，多少都有影響，而高中生就學生身分來說相對單純。林靜儀吐槽，可是之前有間諜案就是大學生。陳明通解釋，大學生跟高中生不太一樣，因為大學生社會化比較深入，高中生社會化相對於大學生，沒有那麼深。

陳明通說，有些東西是相對概念來說，如果有一定情資，視需要國安局會納入國安審查，「有原則必有例外」，原則上高中生社會化比較淺，如果有疑慮，國安局就幫忙去審查。

陳明通表示，「其實我有很多陸生，陸生到台灣來了以後，思想就開放了」，這時候誰在教育誰，這就很清楚了，所以在中國有一陣子就將中國學生來台停掉，因為怕中國學生來了以後，想法就不一樣了。

因此，陳明通說，所以我們對自由民主要有信心，因為自由民主基於人性，中國學生，來到了台灣以後，看了人的生活應該是要這樣過的，所以我們要有制度自信心。林靜儀聞言表示，多數情況是這樣沒有錯。

陳明通隨即語氣激昂強調，「我不客氣講一句話」，他的老師教他這句話「愛國沒有專利，愛國沒有專家」，今天沒有什麼愛國者治港，因為愛國沒有專家，愛國沒有專利，重點是誰定義愛國，為什麼愛國沒有專家，就是有人自認愛國專家，定義人家愛不愛國，定義人家愛國的專利是什麼，什麼才是「愛國」，這個就是非常威權思維。

最後，陳明通強調，這些人來了以後，接受台灣自由民主教育，他們就會反思，就有機會重新再社會化，而國安單位會負起查核責任。

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